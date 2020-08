Il semble que nous ayons un doppelgänger Billie Eilish parmi nous!

Une utilisatrice de TikTok du nom de @ svetlaniy1 a marqué un succès viral avec une vidéo qu’elle a postée sur la plateforme qui révèle sa ressemblance frappante avec la chanteuse de «My Future».

Dans le clip, qui a accumulé plus de cinq millions de vues et près d’un million de likes à ce jour, la créatrice a recréé des photos et des vidéos d’Eilish, les coupant si rapidement entre elles qu’elle a inclus un « avertissement flash » sur le message. Voir ci-dessous:

La vidéo sosie est la dernière de ce qui semble être une tendance émergente TikTok suite à de récents clips viraux de créateurs révélant leurs propres ressemblances avec des stars telles que Rihanna et Sandra Bullock.

Ce n’est pas non plus le premier affrontement d’Eilish avec un copieur. Après qu’un fan s’est déguisé en elle et s’est promené dans un lieu public entouré de pseudo-gardes de sécurité en janvier 2020, Eilish s’est rendue sur Instagram pour demander aux gens de «s’il vous plaît, arrêtez de faire ça».

La cinq fois lauréate d’un Grammy a discuté du sujet plus en détail dans son article de couverture Dazed d’avril 2020. «Les gens mettent une perruque verte et noire f-kin ‘et sortent en public et prétendent être moi», dit-elle. «Ils louent la sécurité et obtiennent une belle voiture, pour être célèbre pendant une journée. Je pense que ce truc est tellement ennuyeux!

Elle a ajouté qu’elle craignait que les sosies ne déforment son personnage: « Cela me fait mal paraître – s’ils sont un d-k, alors tout le monde va penser que j’étais un d-k. »