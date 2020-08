Wonder Woman 1984 Set Visite: Le spectacle des Jeux olympiques d’Amazon!

Aujourd’hui, Warner Bros. Pictures a publié la nouvelle bande-annonce du très attendu Wonder Woman 1984 lors de leur événement DC FanDome de 24 heures. En visitant le tournage du film à Londres en août 2018, nous avons pu avoir un aperçu de près du tournage de la spectaculaire séquence olympique d’Amazon!

Les Jeux Olympiques d’Amazon serviront de scène d’ouverture étonnante pour Themyscira, décrite comme «Le Cirque de Solei rencontre l’American Ninja Warrior et les sports extrêmes». Dans la séquence, les femmes seront gracieuses et féroces, la caméra nous présentant une file de grands guerriers amazoniens, à l’exception d’un concurrent beaucoup plus petit: la jeune Diana. Oui, la merveilleuse Lilly Aspell de 2017 Wonder Woman est de retour en tant que jeune Diana, âgée de 10 ans, et vous la verrez courir à travers des parcours d’obstacles comprenant la natation, l’équitation et le tir à l’arc. Tout cela servira de précieuse leçon à notre jeune guerrière déesse.

Nous avons visité le backlot des studios Warner Bros., à Leavesden, où la séquence olympique est tournée par une deuxième unité. L’ensemble extérieur est MASSIF, avec de grands piliers en or de 30 ou 40 pieds et un obstacle en cascade, ainsi que des barres pour le retournement. Des grues géantes soutiennent la lumière à travers de grands panneaux bleus. Les caméras IMAX planent sur des fils au-dessus du parcours du combattant. Il y a aussi une deuxième caméra IMAX sur bâtons et une autre sur une supercrane.

«J’ai eu cinq mois de formation», nous a dit Aspell entre les prises. «C’est à chaque semaine. C’est toutes les séquences ici, et il y a plus à faire à Fuerteventura et à Tenerife. «

Dans la scène, nous voyons être abattu deux redoutables concurrents d’Amazon sur une poutre mince alors que des bûches géantes suspendues au-dessus volent sur eux. L’une des Amazons le traverse en tombant, les autres trébuchent et tombent dessus en reculant. À la deuxième prise, ils saisissent tous les deux la bûche et s’accrochent pour le trajet.

«Dans la scène que je fais aujourd’hui, je monte le gros pont et puis je saute», révèle Aspell. «C’est probablement ma cascade préférée. Je me lance et puis je me heurte à un ressort dans un trou, et je sors et je fais les barres, puis je fais à nouveau un swing en haut des barres, puis je fais mes tirages, puis je fais mon backflip de pont dans la mer, puis je nage, puis je fais mes chevaux et puis je fais le truc de la montagne et puis je descends la montagne et je traverse comme un truc de tunnel, parce que je triche!

«Lilly est tellement géniale et fougueuse», nous a dit Gal Gadot à propos de son plus jeune homologue. «Elle n’est pas paresseuse, et c’est une professionnelle, elle est intelligente, émotive et joyeuse et elle a juste l’étincelle. Il n’y a vraiment rien à lui apprendre. Elle a également vu «Wonder Woman». Elle comprend complètement le personnage et elle a Patty pour la guider et la diriger chaque fois que nécessaire. Je suis toujours là pour qu’elle apporte son soutien. Elle va vraiment très bien. «

Wonder Woman 1984 devrait ouvrir le 2 octobre 2020!