Avec Principe sur le point d’arriver dans les salles américaines dans moins de deux semaines, Warner Bros. Pictures a sorti une dernière bande-annonce avec l’action temporelle la plus inversée à ce jour. Non seulement cela nous donne le meilleur aperçu de Christopher NolanLe thriller d’action de science-fiction de haut niveau, mais il nous présente également cette dernière pièce du puzzle du film, sous la forme du morceau hip-hop de Travis Scott, «The Plan», écrit spécialement pour le film. Regardez la dernière bande-annonce de Tenet ci-dessous et essayez de ne pas être frustré par la terrible idée de la sortir en salles maintenant.

Tenet a le même genre d’ambiance que The Matrix quand il a été taquiné en 1999, mettant en vedette une action à couper le souffle et innovante. Certaines séquences temporelles inversées ne semblent même pas reculer au début jusqu’à ce que vous voyiez certains éléments se déplier à l’envers. Ça ressemble à un vrai putain d’esprit.

Les premières réactions à Tenet ont été quelque peu mitigées d’après les critiques qui ont pu le voir en dehors des États-Unis avant que le film n’arrive sur de nombreux marchés internationaux la semaine prochaine. Alors que certains étaient satisfaits des sensations fortes offertes par Nolan, d’autres se sont sentis déçus. Quant à notre propre Jason Gorber, voici ce qu’il a écrit dans sa critique:

«En fin de compte, Tenet se sent comme le plus Nolan-y des films de Nolan, amplifiant les nombreuses bizarreries des fétiches visuels, auditifs et temporels de ce cinéaste remarquable jusqu’à 11. Le résultat est désordonné et divertissant, un film à la fois tumultueux et gonflé. dans une égale mesure. La motivation de Nolan et de ses collaborateurs est de créer quelque chose qui agit à la fois comme un frisson d’évasion et une rumination plus profonde sur nos choix et nos sacrifices, et comment même la plus petite des circonstances peut conduire à des événements hors de notre contrôle. Il y a un désir de divertir et d’engager le public, non pas à travers les conventions préétablies du savoir de la franchise qui anime la plupart des blockbusters, mais à travers une étincelle d’originalité qui puise dans des œuvres passées mais tente farouchement de se tailler sa propre niche. Cela doit être loué, même si le résultat final est très fort et inutilement dense. «