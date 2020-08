Au moins une fois par décennie depuis son premier long métrage, The Last House on the Left, Wes Craven a secoué le genre de l’horreur. Surtout dans le royaume slasher, grâce aux hits A Nightmare on Elm Street et Scream. Même les fonctionnalités les moins réussies ou les plus expérimentales avaient tendance à se démarquer entre les mains de Craven. Le maître de l’horreur a livré tant de méchants mémorables et de moments d’horreur scandaleux que ses tentatives de dépasser les limites du genre ont été négligées. Tel est le cas avec Yeux rouges, un thriller simple sorti en salles il y a quinze ans, le 19 août 2005.

Écrit par Carl Ellsworth (Disturbia, The Last House on the Left, 2009), étoiles yeux rouges Rachel McAdams en tant que directrice du complexe hôtelier Lisa Reisert. Après avoir assisté à des funérailles, elle prend un vol de retour pour Miami après avoir assisté à des funérailles et rencontre son compagnon de voyage Jackson Rippner (Cillian Murphy) en attendant l’avion. Parce que M. Rippner prend son temps pour révéler son nom de cadeau mort et qu’il est si charmant, ce n’est que lorsqu’elle est dans l’avion assise à côté de lui que la vérité est révélée. Elle doit aider à coordonner un assassinat. La cible est l’invité le plus prestigieux de sa station, un politicien, et l’échec signifie que Rippner aura son père (Brian Cox) assassiné à la place.

À la base, Red Eye est une pièce de chambre qui repose presque entièrement sur les performances des protagonistes. Pris au piège dans les limites des quartiers exigus de la classe économique, Lisa tente de trouver des moyens de déjouer l’observateur Rippner. Le manque d’espace signifie pas beaucoup d’action pour alimenter la tension. La charmante façade de Rippner s’effondre complètement, exposant à la place un homme d’affaires impitoyable déterminé à terminer sa mission. Cela implique de plier Lisa entièrement à sa volonté. Il n’anticipe pas vraiment à quel point elle est tenace et volontaire, et Lisa teste continuellement sa patience tout en essayant de le contrecarrer et d’alerter les autres passagers. C’est ce va-et-vient entre deux acteurs très compétents qui vend vraiment ce thriller sans fioritures.

Craven savait comment maximiser la tension et le rythme avec plus de trois décennies d’expérience à son actif à ce stade, tout en donnant la priorité à ses personnages. C’est finalement ce qui motive les yeux rouges, en l’empêchant de devenir trop plausible. Même dans des moments comme la trachéotomie surprise de Rippner, ou le complot d’assassinat trop compliqué, qui ne dispose heureusement que d’un temps d’écran minimal. La maîtrise du suspense et de la terreur de Craven, imprégnée de réalité, empêche même Red Eye de se sentir trop daté à une époque où la technologie évolue à une vitesse fulgurante. Les téléphones intégrés dans les avions et les téléphones portables ont parcouru un long chemin en seulement quinze ans, mais cela n’empêche pas le vieillissement de ce film. C’est principalement à cause de la concentration inébranlable de Craven sur les personnages avant tout. Même les personnages mineurs ajoutent de la saveur et de la complexité à une prémisse simple; la petite fille voyageant seule semble être la seule à comprendre que quelque chose de très suspect dans le comportement de Rippner est.

C’est aussi Craven qui a décidé de faire de l’assassinat un politicien de la sécurité intérieure, un changement par rapport à la description du script du personnage comme un homme d’affaires puissant. Ce petit changement n’a rien apporté au niveau de l’intrigue, mais a donné de la profondeur aux motivations derrière la conspiration et des commentaires subtils et opportuns à la suite du 11 septembre. En d’autres termes, c’était une réponse plus significative à qui était ce personnage et pourquoi il était ciblé. Craven n’avait pas l’intention de trop jouer cet élément ou de le retirer du thriller au rythme effréné. Il savait exactement ce qu’était ce film et ne s’est pas écarté de sa trajectoire en le réalisant.

À sa sortie, Red Eye a bien performé sur sa tournée théâtrale et a même conquis de nombreux critiques. La sinistre séquence de salle de bain dans laquelle Rippner surprend Lisa tentant de griffonner un message d’aide sur le miroir a atterri sur les 100 moments de cinéma les plus effrayants de Bravo 2004 à la 25e place. Pourtant, ce n’est pas un film qui revient souvent dans les conversations sur la filmographie de Craven. Il est facile de comprendre pourquoi; il n’y a rien de surnaturel ou d’horreur dans ce film. Red Eye est un thriller épuré existant en dehors des limites des offres d’horreur typiques du réalisateur. Le film offre des sensations fortes, mais il illustre les forces de Craven et donne un aperçu de ce qu’il aurait pu faire s’il avait joué plus souvent en dehors du genre. Une prémisse simple qui menace de sombrer dans la stupidité est toujours tirée du bord par deux performances fascinantes et un réalisateur expérimenté qui comprend ce qui est le plus important.