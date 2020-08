Attack on Titan n’est qu’à quelques chapitres d’atteindre sa finale finale, et en attendant le lancement officiel, nous avons déjà un synopsis et le titre du chapitre 131 du manga. Nul doute que la clôture à laquelle arrive la célèbre série illustrée par Hajime Isayama donnera de quoi parler, tant pour les fans que pour les non-fans. Après tout, c’est l’une des meilleures séries de l’histoire dont nous parlons.

Ci-dessous, vous trouverez des spoilers pour le manga Shingeki no Kyojin et la saison 4, vous pouvez donc vous arrêter ici si la curiosité ne vous convainc pas.

Le chapitre 131 du manga Attak on Titan est intitulé « Rumbling ». Eren poursuit sa marche vers la destruction du monde en compagnie des Titans colossaux des murs, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent. Après avoir fait son arrivée sur le rivage de Marley, Eren ne s’est pas arrêté et cet épisode continuera à raconter comment « The Rumbling détruit tout sur son passage et à l’immense culpabilité et au regret d’Eren. »

L’épisode commencera avec les habitants terrifiés de Marley essayant de fuir les Titans et une mort horrible. Apparemment, au début, nous verrons le petit garçon Levi et les autres sauvés lors de leur première visite sur le continent. Si nous nous souvenons, nous nous souviendrons qu’Eren ne voulait pas l’aider, car il élaborait déjà son plan pour détruire tous les êtres humains hors des murs.

« Quelqu’un comme moi qui ne connaîtra plus que la violence à partir de maintenant n’a pas le droit de faire semblant de faire quelque chose de bien », a déclaré Eren à l’époque. Le garçon a fui jusqu’à ce que les Titans «l’écrasent à mort». Cependant, avant de succomber, il a vu Ymir Fritz avant lui, « pas dans la coordonnée, mais dans le monde réel ».

Apparemment, le chapitre comprendra également une petite scène entre Armin et Annie dans laquelle elle lui demande pourquoi il allait lui rendre visite si souvent alors qu’elle était gelée. Armin la fait rougir, mais à ce moment-là, elle se demande ce qu’ils font alors que le reste du monde se sent brisé.