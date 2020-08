Comme beaucoup de Mongols, Lkhagvadulam Purev-Ochir rend visite aux chamans depuis son plus jeune âge, consultant les esprits pour les guider face à des défis épineux de la vie. Ce n’est donc pas une surprise lorsque, il y a plusieurs années, la mère du cinéaste l’a exhortée à rendre visite à un chaman pendant une période particulièrement mouvementée de sa vie.

La surprise est arrivée lorsque le rituel s’est terminé et que le masque du chaman s’est détaché. Purev-Ochir s’est rendu compte qu’il était à peine dans la vingtaine – un âge tendre pour quelqu’un chargé d’accomplir une fonction aussi importante dans la communauté.

«J’étais fasciné qu’il ait ce rôle et cette responsabilité», a déclaré le directeur. «J’avais aussi des problèmes moi-même dans ma vingtaine en tant que Mongol moderne, comment naviguer entre qui je suis et qui je devrais être. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer le genre de crise qu’il traverserait … et [became] fasciné par sa double identité.

Cette rencontre a été l’étincelle créative et émotionnelle de «Ze», le premier long métrage de Purev-Ochir, qui participera à la plateforme de coproduction Open Doors de Locarno pour des films d’Asie du Sud-Est. Le film raconte l’histoire de la relation naissante entre un chaman adolescent et une jeune femme, qui se déroule dans le quartier pauvre de yourtes de la capitale mongole, Oulan-Bator.

«Ze» est produit par Guru Media de Mongolie et coproduit par le français Aurora Films. Purev-Ochir – dont le dernier court métrage, «Mountain Cat», a reçu le label Cannes 2020 – finalise actuellement le scénario en vue de tourner au second semestre 2021.

«Ze» est une exploration des contradictions de la Mongolie moderne, un pays où les divisions de classe croissantes stimulées par ce que Purev-Ochir décrit comme un «capitalisme sans entraves» sont poussées à l’encontre des traditions et des croyances d’un mode de vie plus ancien. Pris entre ces contradictions se trouve la relation chargée d’émotion entre Marla, 16 ans, et le chaman Ze, un amour doux-amer rendu d’autant plus compliqué par les pressions de la vie en marge d’Oulan-Bator.

À travers le film, Purev-Ochir se lance également dans un voyage personnel, interrogeant ses propres croyances sur le chamanisme et sa place dans la société qui l’entoure. «J’y crois personnellement, mais cela ne signifie pas non plus que je crois en chaque chaman qui apparaît actuellement en Mongolie», a-t-elle déclaré.

Au cours des deux dernières décennies, le nombre d’ersatz de chamans dans son pays a considérablement augmenté, selon la directrice. «Je vois cela davantage comme un symptôme du manque de soins sociétaux pour la Mongolie moderne. Je ne vois pas que beaucoup de faux chamans sont nés. C’est le symptôme d’un besoin et d’une nécessité. C’est plus révélateur de notre situation en tant que société qu’autre chose. »

Pour le public occidental, «Ze» présente une vision austère et moderne d’un pays dont le nom est peut-être plus communément associé à des images romantiques de vastes steppes balayées par le vent. Le film est un portrait des réalités difficiles au scrabble de ce que signifie être un jeune mongol urbain aujourd’hui.

«J’ai l’impression de ce qu’il y a [foreign audiences’] heads est cette version extrêmement exotique [of Mongolia]», A déclaré Purev-Ochir. «Il y a certaines réalités que je veux vraiment rencontrer dans ce film. Les gens ne sont vraiment pas conscients du type de vie et des circonstances en Mongolie en ce moment.

«Plus important encore, je veux que le public mongol se voie vraiment», a-t-elle poursuivi. «Je ne suis tout simplement pas sûr qu’une représentation brute et réelle [in film] se passe actuellement en Mongolie. Mon véritable espoir est que les Mongols se voient réellement à l’écran. Et, bien sûr, le reste du monde apprend à nous connaître un peu mieux.