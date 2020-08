Mexico – Dans le monde des affaires, le changement est une constante de survie. Les temps et les circonstances transforment les règles du jeu et obligent plusieurs entreprises à redéfinir leurs objectifs et à modifier leur façon de faire des affaires, au point de repenser l’entreprise pour survivre et tenter de refaire surface avec succès.

Bien que la décision ne soit pas facile et que de nombreuses entreprises échouent dans la tentative, d’autres profitent des besoins technologiques et du marché – principalement depuis l’arrivée d’Internet – pour proposer de nouveaux produits avec plus d’avantages pour le consommateur.

Son acceptation sur le marché reflète sa capacité à répondre à des environnements défavorables.

L’un d’eux est Amazon, une entreprise qui a ouvert en 1995 avec des ventes en ligne de livres et 25 ans plus tard est la plus grande plate-forme de commerce électronique au monde en permettant aux gens d’acheter toutes sortes de produits en ligne, avec des prix bas et une livraison rapide.

Son fondateur, Jeff Bezos, a réalisé l’importance de diversifier ses produits et est actuellement l’une des personnes les plus riches du monde.

La société de Seattle, qui contrôle près de la moitié du commerce électronique aux États-Unis, entre également sur le marché multinational avec des services de divertissement en streaming (Amazon Music et Prime Video), ainsi que des services de cloud computing ( Amazon Web Services), en plus de développer l’intelligence artificielle.

Philip Morris, une société de tabac, qui, après plusieurs années de recherche, afin de trouver des alternatives moins nocives aux cigarettes traditionnelles, a réussi à mettre le système IQOS entre les mains des fumeurs, un appareil de tabac électronique chauffé sans la combustion, ce qui réduit considérablement l’exposition aux produits chimiques nocifs pour la santé.

Même la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a reconnu que IQOS – sans feu, sans cendres ni fumée – était jusqu’à 95% moins exposée aux produits chimiques nocifs et a autorisé sa commercialisation en tant que produit du tabac à risque. modifié (MRTP), quelque chose que Philip Morris cherche à reproduire dans plusieurs pays pour la protection de millions de consommateurs.

Au Mexique, la section jaune, cette «bible» téléphonique qui était présente dans presque tous les foyers du pays, a cessé d’être une simple imprimerie de livres classifiés et a entrepris un processus de transformation vers une agence de marketing numérique qui s’est alliée à Google pour proposer un annuaire numérique accessible à toute entreprise.

Parmi les autres entreprises qui transforment leur portefeuille et leur modèle commercial, citons le géant pétrolier Shell (anciennement un magasin d’antiquités), Xerox (qui est passé de la vente de matériel de bureau à la gestion des processus commerciaux tels que le traitement des données et la gestion des ressources humaines), Western Union (géant actuel des transferts d’argent qui oublia les télécommunications), Netflix (le leader du «streaming» qui à ses débuts louait des DVD par e-mail) et IBM (le «roi» des ordinateurs qui a évolué vers des services technologiques informations), parmi tant d’autres.