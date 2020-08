Le tournage a commencé à Adélaïde sur la série comique dramatique australienne «Aftertaste». Il s’agit de la première production majeure à tourner dans l’État d’Australie-Méridionale depuis l’arrêt du coronavirus, et survient alors qu’un état de catastrophe et un couvre-feu nocturne sont déclarés dans l’État voisin de Victoria, qui comprend Melbourne.

L’émission Closer Productions en six parties tournera pendant cinq semaines à Adelaide et dans les Adelaide Hills. Il utilise 110 acteurs et membres d’équipage, dont 10 de l’extérieur de l’État, et 200 figurants.

Pour entrer en production, l’émission a utilisé un outil d’évaluation des risques développé par le cabinet de conseil Deloitte et supervisé par la South Australia Film Corporation. «L’outil d’évaluation des risques a joué un rôle déterminant dans le cheminement vers la production, et a fourni le cadre et la structure nécessaires pour que cette production soit opérationnelle conformément aux directives COVID-Safe», a déclaré Kate Croser, PDG de la South Australian Film Corporation.

Créé par Julie De Fina et Matthew Bate, et réalisé par Jonathan Brough, «Aftertaste» met en vedette Erik Thomson («Packed to the Rafters», «The Luminaries») en tant que chef célèbre de renommée internationale mais instable qui a une chute spectaculaire de la grâce et retourne dans sa ville natale d’Adelaide Hills. Il s’efforce de reconstruire sa carrière et de restaurer sa réputation, avec l’aide de sa jeune et talentueuse nièce pâtissière Diana, co-vedette Natalie Abbott.

Il doit être diffusé par l’Australian Broadcasting Corporation l’année prochaine. Le financement de la production provient de l’Australian Broadcasting Corporation et de Screen Australia. Thompson produira également aux côtés de Rebecca Summerton et Matt Bate.

Le casting comprend également Rachel Griffiths («Total Control», «The Wilds»), Wayne Blair («Mystery Road», «Top End Wedding»), Susan Prior («Glitch», «Frayed»), Peter Carroll («Crazy Rich Asians »,« The Power of The Dog »), Remy Hii (« Harrow »,« Spider-Man: Far From Home »), Kavitha Anandasivam (« The Hunting ») et Justin Amankwah (« Fat Pizza vs Housos ») .

L’Australie a enregistré 15 305 cas confirmés de COVID-19 et a subi un total de 205 décès, selon les données de l’Université John Hopkins. À l’intérieur de cela, le total de l’Australie du Sud n’est que de 447 cas et 4 décès.