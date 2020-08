Joseph James DeAngelo, connu sous le nom de Golden State Killer, a été condamné vendredi à plusieurs peines de prison à perpétuité pour la série de meurtres qu’il a commis sur une période de 13 ans entre 1973 et 1986.

La condamnation a été prononcée par le juge honoraire Michael Bowman devant la Cour supérieure de Sacramento en Californie, où les familles de la victime s’étaient réunies pour entendre la sentence.

En prononçant sa peine maximale possible en son pouvoir, Bowman a déclaré que «les victimes doivent être assurées que M. DeAngelo ne marchera plus jamais sur cette terre».

«Le défendeur ne mérite aucune pitié», a déclaré Bowman.

DeAngelo, un ancien policier, a été identifié via la généalogie génétique d’enquête et arrêté en 2018, plus de trois

des décennies après avoir violé et assassiné sa dernière victime en 1986.

Au cours du procès, DeAngelo a admis avoir commis des crimes contre 87 victimes individuelles lors d’attaques qu’il a perpétrées sur 53 scènes de crime distinctes.

«Cette« affaire froide »n’a jamais été froide pour les victimes et les survivants – elle les a brûlés jusqu’à leur âme. J’espère respectueusement qu’aujourd’hui a abouti à un pas en avant dans leur processus de guérison », a déclaré Joyce E. Dudley, procureure du district du comté de Santa Barbara.

Après avoir été condamné, DeAngelo a fait la brève déclaration suivante.

«J’ai écouté toutes vos déclarations, chacune d’elles, et je suis vraiment désolé pour tous ceux que j’ai blessés. Merci, votre honneur », a-t-il dit.

Les crimes de DeAngelo ont fait l’objet d’un livre intitulé «Je serai parti dans le noir» de Michelle McNamara, qui a lui-même été adapté en une récente série documentaire de HBO en six parties. McNamara avait passé des années à traquer le Golden State Killer (un surnom qu’elle a inventé), mais est décédé en 2016, avant que DeAngelo ne soit identifié comme le coupable.

S’adressant à Variety, la co-réalisatrice de la série, Liz Garbus, a discuté de centrer les histoires des survivants et de leur donner le pouvoir sur leurs propres récits et expériences.

« Les gens qui ont décidé de se manifester, j’ai un immense respect pour leur courage », a déclaré Garbus, ajoutant qu’elle considérait les membres de la famille de DeAngelo comme des « survivants d’une autre histoire. »