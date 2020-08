Apple TV Plus, le service de streaming de type Netflix du fabricant d’iPhone, a ajouté une nouvelle série humoristique ce week-end.

Ted Lasso, avec Jason Sudeikis, est une émission sur un entraîneur de football d’une petite ville qui a eu la possibilité d’entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre.

L’émission arrive à un moment où Apple semble sur le point de commencer à proposer de nouveaux forfaits d’abonnement à ses services, comme Apple TV +.

Environ trois semaines après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, une sitcom décalée sur la vie à l’intérieur d’un hôpital avec Zach Braff a fait ses débuts sur NBC.

Les Scrubs, créés par Bill Lawrence, n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment. Les gars de la télévision comme Lawrence essaieront de vous convaincre – comme il m’a insisté, lors d’une récente interview à propos de sa nouvelle émission Ted Lasso, qui vient de faire ses débuts sur Apple TV + – que, en particulier pendant une période de traumatisme collectif, quelque chose d’aussi piéton qu’une sitcom peut réussir le tour de magie trop facile à rejeter de faire sourire les gens à nouveau. Et que si vous en tant que créateur, écrivain et showrunner pouvez équilibrer un sens de l’humour ridicule avec une sorte de message sincère sur la décence inhérente des gens ordinaires – c’est de cela que la renommée, la fortune et la gloire éternelle de la télévision sont faites. D’accord, moins la fortune et la gloire.

Quand vous le rencontrez, Lawrence est un peu comme une version réelle (quoique d’âge moyen) du personnage de Braff’s Scrubs, le chirurgien John «JD» Dorian – il est sérieux, sage et irrépressible, des qualités qui, pas par hasard, ont également imprégné tous les projets télévisés sur lesquels il a travaillé au cours de sa carrière. Outre Scrubs, Lawrence a également co-créé Cougar Town et Spin City, il a été producteur exécutif pour ABC’s Whiskey Cavalier, qui a été annulé l’année dernière, et il a été écrivain pour des émissions comme The Nanny et Boy Meets World. J’ai rencontré Lawrence pour discuter de Ted Lasso, qui représente sa première incursion dans le monde du streaming grâce au fait que les trois premiers épisodes de la série ont fait leurs débuts vendredi sur Apple TV +.

La prémisse centrale de l’émission implique Lasso, un petit entraîneur de football universitaire du Kansas (joué par Jason Sudeikis) qui a la possibilité d’entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre. L’émission est née d’une série de croquis hilarants de Ted Lasso, avec Sudeikis jouant ce personnage lors de la couverture de la Premier League de NBC Sports. La version du personnage de la série est pleine d’espoir, sérieuse et optimiste avec un sourire perpétuel sur le visage – même lorsque l’un des joueurs se lamente d’être maintenant entraîné par «Ronald (juron) McDonald». À ce stade, Lasso se tourne vers son entraîneur adjoint. «Tu vas le laisser te parler comme ça? Je ne pense pas qu’il me parlait, vient la réponse.

« Il pense qu’il est fou maintenant », se dit Lasso, « attendez que nous le gagnions. »

Serait-ce le prochain Scrubs de Lawrence? » Peut être. Alors, comme maintenant, nous pourrions tous certainement utiliser une raison de rire et de nous sentir bien. « Je suis un écrivain de comédie, mec », m’a dit Lawrence. «J’adore la comédie cynique et avant-gardiste. Veep est l’une de mes émissions préférées.

«Mais à cette époque et à cette époque particulières, l’une des choses que Jason et moi avons décidé de faire était d’écrire une émission pleine d’espoir et optimiste. À une époque où je pense que les gens pourraient en utiliser un. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de pathétique et de sous-texte sombre ici et là. Mais, mec, c’était agréable de travailler sur une émission de bien-être sur quelqu’un dans son cœur qui vous rappelle ce grand professeur et entraîneur qui vous a mis sur votre chemin.

C’est peut-être pourquoi la série, du moins au moment de la rédaction de cet article, a un score d’audience de 100% sur Rotten Tomatoes. Il a également séduit des critiques comme celui de The Ringer, qui a écrit un article sur la série intitulé: «Comment diable est-ce que« Ted Lasso »est réellement bon?»

«La série Apple TV +», poursuit l’article, «qui est basée sur un personnage d’une ancienne campagne publicitaire de la NBC Premier League, est en quelque sorte l’une des émissions les plus touchantes de 2020.»

Donc je ne pensais pas que Ted Lasso avait assez de viande sur les os pour soutenir quoi que ce soit au-delà d’une publicité amusante. Totalement faux, j’ai regardé les trois épisodes ce matin et j’ai adoré, c’est incroyablement sincère et attachant. Je ne peux pas attendre la semaine prochaine maintenant. – Ash (@AshDigsFilms) 14 août 2020

«Ecoute, je poursuivais Jason… pourchassant Jason, c’est un bon nom pour une série! … Et quel acteur adapté à l’ère du streaming moderne », a déclaré Lawrence. «Il est si affable et en même temps un homme de premier plan, comique, ce qui est si difficile à trouver chez un acteur ou une actrice. Et quand je l’ai rencontré, notre sténographie portait sur le sport. Nous aimons tous les deux le basketball, nous aimons tous les deux les films sportifs et bien d’autres choses. Et il m’a dit: « Juste pour que vous le sachiez, je suis plus reconnu à l’étranger sous le nom de Ted Lasso que comme n’importe quel film ou émission de télévision que j’ai jamais fait. »

Sudeikis a alors abordé l’idée de s’attaquer au personnage sous la forme d’une émission de télévision. Qu’est-ce que tu penses?

Source de l’image: Apple

«Au départ, j’étais sceptique, car j’avais vu les vidéos, les courts métrages promotionnels et ils sont super drôles. Mais ils sont drôles de croquis. C’est une sorte de prémisse d’une blague.

«Et Jason en a fait un défi. Il était comme, je veux passer devant vous, parce que je vois une façon dont ce gars pourrait être légèrement différent et plus d’un personnage en trois dimensions, avec plus de pathos émotionnel, et peut-être que nous pourrions transformer cela non seulement en un complet- spectacle arrondi mais notre propre version d’un film de sport. Et cela m’a rendu accro.

Apple, à son tour, espère qu’une émission comme celle-ci vous rendra accro – sur la plate-forme de streaming vieille de moins d’un an, c’est-à-dire qui joue toujours à un jeu très différent de celui de rivaux comme Netflix. Alors que ce dernier attache une grande importance à la disponibilité d’un large éventail de contenus, la mission d’Apple dès le départ avec Apple TV + est d’offrir aux téléspectateurs une sélection de séries et de films très organisée. Ce dernier comprend des longs métrages comme Greyhound, le dernier projet sur le thème de la Seconde Guerre mondiale de Tom Hanks qui a fait ses débuts sur le streamer du fabricant d’iPhone le mois dernier.

Une autre série télévisée à venir le mois prochain sur Apple TV +, quant à elle, semble être la réponse du streamer à Homeland. Il s’appelle Téhéran, un thriller de 8 épisodes sur un agent du Mossad qui se rend sous couverture en Iran, et il arrive sur Apple TV + le 25 septembre.

«Nous avons eu de la chance, car non seulement Apple a compris ce que nous essayions de faire, mais c’est aussi une plate-forme avec un public international», a déclaré Lawrence à propos de Ted Lasso. «À l’époque où les comédies de réseau avaient un public énorme et que vous recherchiez des audiences géantes, vous ressentiez le fardeau de devoir partir: ‘Je dois écrire des blagues accessibles à tout le monde, car nous essayons de faire appel à un si large éventail de personnes.

« Ce qui était étrange, cependant, était le long de ce serait une émission comme Seinfeld, et vous diriez, » Cette émission est si spécifique, « et ce serait un succès universel, donc ces règles ne s’appliquaient pas vraiment. Je vais vous dire que dans le monde de la télévision en streaming, vous vous sentez beaucoup plus à l’aise de faire ce que vous pensez être drôle et en espérant qu’il y ait un créneau passionné de gens qui sont d’accord et qui vont le chasser. «

L’époque où l’on essayait d’écrire quelque chose qui plaît à tout le monde, ou du moins les tentatives, est probablement révolue, pense-t-il. «Mais cela ne signifie pas que vous ne tomberez pas occasionnellement dans une émission qui plaira miraculeusement à tout le monde. Je n’aurais jamais deviné en un million d’années que j’aurais attendu chaque dimanche pour regarder une émission sur les dragons et les gens qui reviennent à la vie, vous savez?

