Industry @ Tallinn & Baltic Event, le volet industriel du festival du film Black Nights de Tallinn, est complètement en ligne en raison des restrictions de voyage probables causées par la résurgence du COVID-19.

Les voyages à travers le monde sont en constante évolution dans plusieurs pays, avec des exigences de quarantaine variables. Bien qu’il n’y ait eu aucun nouveau cas en Estonie au cours des dernières 24 heures, il y a eu une résurgence des cas de coronavirus dans les pays baltes voisins, ce qui incite le Conseil de la santé d’Estonie à la prudence.

Les représentants de l’industrie cinématographique mondiale pourront toujours demander l’accès à tous les événements, présentations de projets et films, quelle que soit leur situation géographique.

« Suite aux discussions avec les responsables de la santé estoniens, il semble plus que probable qu’il y aura une autre épidémie sous une forme ou une autre et que les voyages à l’étranger seront bloqués ou soumis à des restrictions », a déclaré Marge Liiske, responsable d’Industrie @ Tallinn & Baltic Event . «Cela ne permettrait pas à nos invités d’assister correctement aux événements et donc, le cœur lourd, nous avons décidé dès le début de ne pas prendre de risques et de mettre en ligne toutes nos activités cette année.

«Je pense que le fait de se déplacer en ligne nous offre également de nouvelles opportunités et aussi pour le public – nous espérons qu’encore plus de professionnels de l’industrie cinématographique qu’avant pourront bénéficier de notre programme, car ils n’ont pas à se rendre à Tallinn pour assister aux événements. et ils peuvent accéder au contenu de n’importe où à leur meilleure convenance », a ajouté Liiske.

Le programme sera annoncé en septembre et octobre et les soumissions pour tous les événements de l’industrie sont maintenant ouvertes.

Cependant, les préparatifs pour la tenue de l’édition physique de ce qui sera la 24e édition du festival sont toujours en cours, car le conseil local de la santé est optimiste sur le fait qu’un verrouillage complet des cinémas peut être évité. Mais, il y a une «forte probabilité» que le programme soit réduit cette année. Le festival se penchera sur les voyages des cinéastes et de la presse internationaux en fonction de la situation en octobre et novembre.

«Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour organiser des projections physiques et attirer le plus grand nombre d’invités étrangers possible, mais le virus et le Conseil de la santé de l’Estonie auront le dernier mot sur ces questions», a déclaré Tiina Lokk, directrice et responsable du programme. des nuits noires. «Certains des changements en cours de préparation vont en fait recâbler l’ADN du festival, le rendant plus numérique, en réseau, omniprésent et inclusif que jamais. Mais avant tout, nous espérons que le festival physique aura encore lieu cette année.

Le festival doit se dérouler du 13 au 29 novembre.