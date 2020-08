Leah McSweeney de The Real Housewives of New York City est devenue un favori des fans dès le début. La nouvelle star de Bravo vient de rejoindre la série télé-réalité de la saison 12 en cours et les téléspectateurs lui ont répondu positivement. La personnalité franche de McSweeney a été bien accueillie et c’est la raison pour laquelle les fans sont ravis de sa dernière diatribe sur Instagram.

Leah McSweeney porte un masque transparent

McSweeney, avec le reste des dames de RHONY, vient de filmer la réunion de la saison 12 de la série. Les filles l’ont tué avec leurs tenues pour la journée spéciale et McSweeney a été l’une à recevoir des accessoires majeurs pour sa robe.

Pour l’occasion spéciale, le fondateur de Married to the Mob portait une robe noire transparente qui laissait peu à l’imagination. Bien qu’elle ait reçu des remarques majoritairement positives, certaines l’ont appelée pour son masque facial.

Le masque était du même tissu transparent que sa robe et elle a été critiquée pour avoir choisi la mode plutôt que la fonction. Cependant, McSweeney est allée sur Instagram pour fermer tous ses critiques et expliquer son masque facial.

«Le fait qu’il y ait tant de gens qui commentent que mon masque pur n’est pas sûr contre le COVID me fait remettre en question l’intelligence et le bon sens de tout le monde», a-t-elle commencé sur la vidéo. « Comme, pas de merde, évidemment ce n’est pas pour la protection. Cela fait partie de mon look. «

«Vous savez ce qu’était la protection? Se faire tester pour COVID la veille [filming], » elle a continué. «Se faire tester pour COVID deux jours avant cela. Rester à six pieds de tout le monde. Le protocole qui est entré dans la réunion était insensé, contrairement à tout ce que j’avais jamais vu. Donc, quiconque laisse un commentaire se disant: « Ce simple masque n’aide pas », fu ** off. «

Leah McSweeney contre Ramona Singer

McSweeney n’est pas du genre à déconner et elle l’a fait savoir à Ramona Singer. Pour la réunion, l’un des sujets brûlants à discuter sera sans aucun doute leur querelle tout au long de la saison 12 de RHONY. Les deux personnalités de la télé-réalité se sont affrontées à plusieurs reprises et la réunion en personne constituera un cadre parfait pour qu’elles puissent se ressaisir et éventuellement s’installer des choses.

«Je me sens rabaissé, je me sens trahi, et quand quelqu’un me donne l’impression d’être, ou essaie de me faire sentir comme si j’étais inférieur à lui, ça ne finit pas bien», a récemment déclaré McSweeney sur Watch What Happens Vivez sa querelle.

«Je ne pense pas que je suis la seule personne à qui elle fait ça, et la semaine prochaine, elle franchit une ligne…», taquina McSweeney. «Premièrement, elle était très chaleureuse et aimante avec moi. Ensuite, elle l’a enlevé et l’a changé… c’est le problème. «

Leah McSweeney lance une bombe sur Ramona Singer

McSweeney a récemment plaisanté sur les raisons pour lesquelles Singer n’a pas pu trouver un homme. Le moment viral s’est produit après la fuite d’une vidéo de Cameo réalisée par Elyse Slaine sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, cette dernière confirme qu’elle n’est plus amie avec Singer après leurs retombées pendant l’émission.

« Ramona avec, » J’ai 50 meilleurs amis « », a commencé Slaine dans la vidéo en se moquant de Singer. «Devine quoi putain? Maintenant, elle est tombée à 49 parce que je suis absent. «

«Tu veux un petit thé sur Ramona? Attendez d’entendre pourquoi elle dit qu’elle ne peut pas rencontrer un homme… écoutez ce qu’elle dit », a ajouté Slaine en repérant McSweeney. « J’ai un ami qui veut vous donner un petit thé sur les raisons pour lesquelles Ramona ne peut pas rencontrer un homme. »

McSweeney est entré en scène et a dit: «Elle chie pendant les rapports sexuels.»

Après avoir largué cette bombe, McSweeney est partie, laissant Slaine choquée par ce qu’elle venait de dire. Singer les a appelés tous les deux sur les réseaux sociaux plus tard.

Les vraies femmes au foyer de New York sont diffusées le jeudi soir à 21 h. ET sur Bravo.