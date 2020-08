Il y a beaucoup de choses incroyables que les médias sociaux ont apportées à nos vies. Nous pouvons rester à jour avec d’anciens camarades de classe et trouver des mèmes hilarants pour nous remonter le moral. Il y a aussi beaucoup de drames sur ces plateformes et pour cette raison, ils ne sont pas toujours le meilleur espace pour les enfants. Alors que TikTok peut sembler être un endroit innocent où les enfants peuvent faire défiler, il est plein de séquences dangereuses et de rumeurs désagréables – comme ça Drame TikTok concernant un utilisateur nommé Leah, ce qui est déroutant et assez dérangeant.

Le drame TikTok impliquant Leah s’est déroulé récemment et il est difficile de donner un sens à tout cela, vraiment.

Au-delà du fait que les gens aiment les vidéos Roblox TikTok de Leah, on ne sait pas grand-chose d’elle. Selon certaines sources, elle n’a que 12 ans, mineure, tout comme son petit ami. Mais il y a aussi des indices qu’elle a 22 ans.

Son âge compte ici car le drame qui se déroule est lié à des images qui auraient été prises il y a 10 ans – ou récemment – montrant Leah à 12 ans dans une situation adulte. Selon une vidéo YouTube qui tente d’expliquer le drame entourant Leah, elle a pris des photos d’elle-même et les a envoyées à son petit ami, Adrian. La vidéo YouTube allègue qu’Adrian a ensuite divulgué les photos à d’autres personnes et qu’ils se sont dirigés vers des sites pour adultes.

Quel que soit l’âge de Leah à l’heure actuelle, l’image qui circule serait, semble-t-il, d’elle à 12 ans. Un mineur; un enfant; et elle se fait moquer d’eux maintenant qu’ils sont disponibles sur Internet.

« Elle a envoyé les nus et devine ce qui s’est passé? Adrian l’a divulgué », a déclaré la vidéo YouTube anonyme. « Souviens-toi qu’elle est mineure. Elle a douze ans, la personne à qui tu devrais blâmer cette situation est son petit-ami, » continua la vidéo.

Le 12 août 2020, Leah a publié une vidéo TikTok qui semble aborder cette situation et elle donne l’impression que l’image en circulation a été prise il y a des années, ajoutant à la confusion.

« Utiliser mes vieilles photos de dix ans contre moi ne veut pas dire shiiii », lit-on dans une vidéo publiée sur son profil. « Comme si vous arrêtez, ça me donne une raison d’arrêter de me poster sur Internet, la fuite de photos de moi ne vous mène nulle part dans la vie, alors arrêtez. »

La personne qui est liée comme le petit ami de Leah a posté sur TikTok qu’elle « passait un moment difficile » et il semblait qu’il partageait des captures d’écran de tous les faux comptes qui sont apparus récemment à propos de Leah et contiennent les photos au centre de tous les drame. Il semble que certains fans de Leah pensent que ses images n’ont pas été divulguées par son petit ami, mais plutôt par son ami Tyler, bien que Tyler affirme que c’est un autre ami qui l’a fait.

Un autre message posté sur TikTok, apparemment écrit par l’amie de Leah, souligne qu’elle reçoit beaucoup de messages haineux en raison de « vidéos » et de « photos » qui ont été partagées.

«Pour tous les haters de leah, vous devez vous occuper de vos foutues affaires, les vidéos qui ont été divulguées, vous n’aviez pas le droit de les divulguer et vous pourriez éventuellement être poursuivi si Leah et sa famille voulaient vraiment faire ça», disait le message.

« Je regardais ses pages de haine et vous disiez des choses vraiment égoïstes, comment aimeriez-vous que quelqu’un divulgue votre entreprise personnelle et vous envoie des photos et vous envoie des menaces en vous déconnectant maintenant, mais vous feriez mieux de réfléchir à votre décision avant vous les gars être poursuivi en justice xox – meilleur ami de Leahs. «

Que Leah ait 12 ans ou 10 ans, distribuer des images d’un adolescent de 12 ans, c’est partager de la pornographie juvénile et peut vous mettre derrière les barreaux pendant 20 ans. Donc, pour tous ces faux comptes « Leah » partageant ces images, sachez que cela peut vous faire payer un prix très élevé.

Si vous avez besoin d’aide, la hotline nationale contre les agressions sexuelles est disponible 24/7 au 1-800-656-4673. Vous serez mis en relation avec un membre du personnel formé dans votre région. Ou visitez RAINN.org pour discuter en ligne avec un spécialiste du support à tout moment.

