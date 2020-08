ANDY BUCHANAN / . via .

Leeds United devrait essayer avec une autre offre pour Ryan Kent.

Les Blancs ont été fortement liés à une décision du joueur de 23 ans ces derniers jours et, selon The Scottish Sun, ils reviennent avec une offre de 14 millions de livres sterling.

Les Rangers ont rejeté la première offre vendredi – estimée à environ 10 millions de livres sterling – mais Leeds semble déterminé à obtenir leur homme.

La question est, est-il le bon homme?

L’objectif de transfert le plus excitant de chaque club cet été

mariée

639379

L’objectif de transfert le plus excitant de chaque club cet été

/static/uploads/2020/08/625928_t_1597658441.jpg

625928

centre

Si cette offre de 14 millions de livres sterling est acceptée et que Kent déménage à Elland Road, il serait la quatrième signature la plus chère de United de tous les temps.

Mais les statistiques n’indiquent pas qu’il est assuré d’être un grand succès en Premier League.

En deux ans avec les Rangers, l’ancien ailier de Liverpool a réussi à marquer 17 fois et à récolter 13 passes décisives en 83 matchs toutes compétitions confondues.

La grande majorité de ces apparitions ont eu lieu en Premiership écossaise et il faut simplement noter que c’est une division beaucoup plus faible que la Premier League, avec Leeds de retour dans l’élite maintenant.

Le Celtic Loanee Mo Elyounoussi est, comme Kent, un ailier gauche, et l’attaquant norvégien a marqué sept buts et en a mis en place six en 20 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, n’ayant pas réussi à marquer ou à aider un seul but en 16 sorties en Premier League pour Southampton la saison précédente.

Cela ne veut pas dire que Kent ne s’en tirera pas beaucoup mieux dans la grande période, mais le fait qu’ils soient comparables en Écosse devrait donner à Leeds une réflexion.

Marcelo Bielsa a certainement besoin de joueurs offensifs plus forts, mais Kent – qui gagne 25000 £ par semaine à Glasgow et gagnerait 50000 £ par semaine dans le Yorkshire – est-il assez productif en Écosse pour suggérer qu’il vaut 14 millions £ en Premier League? Non, sans doute.

NurPhoto / NurPhoto via .

Dans d’autres actualités, Reportage: un joueur de Liverpool attend Barcelone