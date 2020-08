L’un des événements les plus tristement célèbres de l’histoire de «Star Wars» est de ressusciter sur Disney Plus, à travers une lentille en Lego.

«Le Lego Star Wars Holiday Special» fera ses débuts sur le service de streaming le 17 novembre. Situé après les événements de «Star Wars: The Rise of Skywalker», le spécial poursuit le partenariat entre Lucasfilm et Lego pour rendre ludique et ironique – des versions animées des histoires de « Star Wars » utilisant des figurines et des blocs Lego.

L’émission spéciale de 45 minutes suivra Rey alors que son enquête plus approfondie sur la Force la lancera avec BB-8 à travers l’histoire de la saga Skywalker – alors que Finn, Poe, Rose et Chewbacca se préparent pour le jour férié «Star Wars» sur Chewie’s planète natale de Kashyyyk.

Un représentant de Lucasfilm dit à Variety que quelques acteurs de «Star Wars» reprendront leurs rôles pour la spéciale, mais on ne sait toujours pas si Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac ou Kelly Marie Tran reviennent.

Ce qui est clair, c’est que le « Lego Holiday Special » évoque directement le « Star Wars Holiday Special » de 1978 qui a été diffusé sur CBS à la même date, le 17 novembre. Ce spécial mettait en vedette tous les acteurs originaux de « Star Wars » – y compris Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Anthony Daniels et Peter Mayhew – et introduit le concept de «Life Day» comme une fête spéciale que Luke, Leia, Han et Chewie ont célébrée après les événements de «Star Wars: A New Hope».

Mais le spécial de 90 minutes a été si mal reçu – Bea Arthur, Art Carney, Diahann Carroll et le groupe Jefferson Starship ont tous joué des rôles de camée – qu’il n’a jamais été officiellement rendu disponible, obligeant les fans à rechercher des copies de contrefaçon. Ce n’est même pas disponible sur Disney Plus.

« The Lego Star Wars Holiday Special » est réalisé par Ken Cunningham (« Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar ») et écrit par David Shayne (« Lego Star Wars: All-Stars »), qui est également co-exécutif producteur. James Waugh, Josh Rimes, Jason Cosler, Jacqui Lopez, Jill Wilfert et Keith Malone sont les producteurs exécutifs.