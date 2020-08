Célébrer le 40e anniversaire de Star Wars: L’Empire contre-attaque est un peu difficile cette année, car ce n’est pas vraiment le moment le plus sûr pour retourner dans les salles de cinéma qui commencent à rouvrir ce mois-ci et en septembre. C’est particulièrement difficile avec Célébration Star Wars 2020 annulé cette année. Mais la bonne nouvelle est que certaines des exclusivités qui étaient destinées à être publiées lors de la convention de la saga de science-fiction seront toujours disponibles pour les fans.

Un nouveau lot de Star Wars Funko POP sortira plus tard ce mois-ci et donnera vie aux conceptions artistiques originales de Ralph McQuarrie de certains des personnages du film. De plus, il y a une nouvelle scène de film Funko POP de The Empire Strikes Back, ainsi qu’un LEGO ensemble inspiré du duel emblématique au sabre laser entre Luke Skywalker et Dark Vador sur Cloud City où la plus grande révélation de la saga a été faite en 1980.

Célébration Star Wars 2020 Funko POPs

Tout d’abord, voici les nouveaux POP Star Wars Funko de la série Concept de figurines de collection en vinyle basées sur le concept art original de Ralph McQuarrie. Il y a Darth Vader, Luke Skywalker, Boba Fett et Chewbacca. Celles-ci étaient censées être des exclusivités à Star Wars Celebration, mais elles sont également des exclusivités de vente au détail partagées pour le dernier Funko Virtual Con. Chewbacca et Boba Fett seront à la boutique Funko, Dark Vador sera à GameStop et Luke Skywalker sera à FYE.

The Empire Strikes Back Exclusivités Funko POP

Le prochain Funko Virtual Con for Star Wars Celebration comprendra également ces nouveaux Funko POP créés pour le 40e anniversaire de The Empire Strikes Back.

Il y a une scène de film avec Yoda soulevant le X-wing de Luke Skywalker hors des marais de Dagobah. Pour tous les fans de l’Empire Galactique, il y a aussi un nouveau Funko POP super-taille de 10 pouces d’un Stormtrooper standard. La scène du film sera disponible via Amazon tandis que le Stormtrooper sera à Target.

Vous devrez rester à l’écoute du blog Funko pour savoir exactement quand ils seront en vente.

En parlant de Target, ils auront en exclusivité une autre marchandise pour le 40e anniversaire d’Empire contre-attaque.

L’Empire contre-attaque Bespin Duel LEGO Set

Exclusivement disponible sur Target.com depuis le 27 août, le LEGO Star Wars Bespin Duel donne vie à la bataille au sabre laser où Luke Skywalker est non seulement battu par Dark Vador, mais il apprend que le méchant masqué est en fait son père.

Ceci est conçu pour faire partie de la nouvelle ligne élégante de collectionneurs pour adultes d’ensembles LEGO, avec une base d’affichage qui le fera ressortir sur votre étagère de collection. Il vous en coûtera 39,99 $ et vous pourrez en savoir plus sur la création de l’ensemble sur StarWars.com.

