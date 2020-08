Vidéo CS: Entretien avec Kiefer Sutherland et Boyd Holbrook par le fugitif

ComingSoon.net a eu l’opportunité de discuter avec Kiefer Sutherland, vainqueur du Golden Globe et des Emmy (24, survivant désigné) et Boyd Holbrook (Le prédateur) pour discuter de leur travail dans la mise à jour de Quibi de Le fugitif! Notre interview peut être consultée dans le player ci-dessous!

Dans Le fugitif Redémarrez, lorsqu’une bombe déchire la rame de métro de Los Angeles sur laquelle il monte, le col bleu Mike Ferro (Holbrook) veut simplement s’assurer que sa femme, Allison, et sa fille de 10 ans, Pearl, sont en sécurité. Mais les preuves erronées sur le terrain et le journalisme «tweetez maintenant, confirmez plus tard» brossent un tableau cauchemardesque: il semble au monde entier que Mike était responsable de l’acte odieux. Accusé à tort – et très publiquement -, Mike doit prouver son innocence en découvrant le véritable coupable, avant que le flic légendaire (Sutherland) à la tête de l’enquête ne puisse l’appréhender.

La série met également en vedette Martinez, Sircar, Brian Geraghty, Rodriguez, Glenn Howerton, Daniel David Stewart et Keilani Arellanes.

La série est créée et écrite par Nick Santora avec Stephen Hopkins en tant que réalisateur et producteur exécutif. Basil Iwanyk, Tom Lassally et Albert Torres sont également définis comme producteurs exécutifs. Le fugitif vient de Warner Bros. Television et est produit par Thunder Road Films avec 3 Arts Entertainment.

Le 1993 Le fugitif film qui mettait en vedette Harrison Ford était basé sur la série télévisée des années 1960 de Roy Huggins du même nom. Dans le film, le Dr Kimble de Ford, injustement accusé du meurtre de sa femme, doit trouver le vrai tueur tout en étant la cible d’une chasse à l’homme à l’échelle nationale dirigée par un maréchal américain chevronné joué par Tommy Lee Jones.