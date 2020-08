Leonel García donne un corps musical à Mala, une chanson aux paroles inédites de José Alfredo Jiménez

▲ Des musiciens mexicains et étrangers participent à la production Photo Floria González

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Dimanche 9 août 2020, p. 6

Avec quatre musiciens aux sons multiples et aux éléments folkloriques, Leonel García a présenté sa version émouvante d’En el Último Trago, le premier single de son prochain album Amor Past, avec lequel il rend hommage à la musique et aux racines mexicaines.

Parmi les chansons qui composent cet album, Mala se démarque, avec des paroles inédites de José Alfredo Jiménez, sur lesquelles García a mis de la musique et fait la partie harmonique et mélodique. Des compositions de Juan Záizar, Tomás Méndez ou Cuco Sánchez, entre autres, sont également entendues.

L’album est différent car il est composé d’une contrebasse, d’une trompette, d’un violon et d’une guitare; il est beaucoup plus petit et plus détaillé. De plus, les arrangements sont conçus avec une combinaison d’éléments que nous avons sauvés du mariachi et de genres tels que la bossa nova, le jazz et la musique classique, tous ces sons et un autre ont été enregistrés uniquement avec ce quatuor, a expliqué García.

Pour Dans le dernier verre, il a invité Cyrille, un jazzman francophone; à Aimée, avec qui il traverse les frontières et trouve une interprétation chaleureuse, et a aussi d’autres collaborateurs, comme Natalia Lafourcade, María Toledo, Melissa Robles et Ille.

La vidéo lyrique d’En el Último Trago, récemment sortie, est également disponible sur la chaîne YouTube de Leonel García. Avec cet album, a-t-il souligné, nous voulions qu’il soit très intime. L’alignement musical, en tant que quatuor, était très important, mais toujours construire un pont pour unir les racines mexicaines avec de nouveaux sons internationaux, le meilleur moyen de redécouvrir nos grands compositeurs.

A propos de Past Love, l’interprète a déclaré: Je vous recommande de l’écouter en famille, avec des amis qui peuvent être vus dans cette pandémie, en plus d’avoir un peu de mezcal et une bonne conversation ou une personne avec des prothèses auditives.

Avec cette production, dont la couverture a été réalisée par l’artiste mexicain Marcos Castro, Leonel García, la trilogie qui a commencé avec Amor Futuro (2014), qui a été suivie par Amor Present (2018), se conclut. Désormais, l’auteur-compositeur-interprète et Sony Music sortiront, chaque semaine, une chanson en attendant de présenter au complet, début septembre, Past Love.