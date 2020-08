La bande du fou, l’un des épisodes les plus mémorables de la deuxième saison de Bob l’éponge, a été recréé dans son intégralité en Animal Crossing: Nouveaux horizons. Chaque détail de l’épisode, des gestes de Squidward au Bubble Bowl, est parfaitement pris en compte dans cette récréation faite dans le jeu de Nintendo Switch.

Depuis sa création en 2001, La Banda de Tontos a été considérée l’un des meilleurs épisodes de la série de Stephen Hillenburg. Près de 20 ans plus tard, avec les possibilités qu’un jeu comme Animal Crossing: New Horizons doit placer des objets et raconter des histoires à travers ses personnages, l’utilisateur a déclementé recréé l’épisode entier, avec tout et les harmonicas de Plankton et le thème «Sweet Victoire »dans sa dernière cathartique.

Avec les performances de Zucker comme calamardo, Octavian comme Calamar et Redd comme M. CrabVoir cette nouvelle version de La Banda de Tontos est la meilleure chose que vous puissiez faire avec les 10 prochaines minutes de votre vie.

Regardez l’épisode complet ici:

