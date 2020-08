« L’équipage est là depuis avant que la scène ne s’éclaire jusqu’à après la dernière chanson »

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Mercredi 5 août 2020, p. 6

« Sans équipage il n’y a pas de spectacle! », Disent chanteurs et groupes sur les réseaux sociaux. Cette déclaration donne le titre à l’initiative #VaPorElCrew, qui vise à lever des fonds pour ceux qui rendent les concerts possibles, un secteur des plus durement touché par la perte de leur source d’emploi et des moyens de subsistance de leurs familles à cause de la pandémie.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, les organisateurs soulignent: «Plus que jamais, la magie de profiter de nos groupes préférés en direct, de partager la musique avec des milliers de personnes, de danser côte à côte, de battre après temps, d’accord après accord, de chanter au sommet de vos poumons; partagez le chela avec votre compas, sautez jusqu’au bout, chantez le nom de votre groupe préféré lorsque les lumières s’éteignent; juste avant que tout ne commence: là, à ce moment-là, on ne voit pas, mais c’est l’équipe qui soulève le spectacle, calculant chaque mouvement pour que tout se synchronise parfaitement.

Travail d’environ 400 personnes

Derrière «tout ce que vous ressentez (lumières, son vidéo et effets spéciaux) est le travail d’environ 400 personnes, et pour atteindre ce moment, il a fallu cinq jours de travail en phase avec l’équipe; une quarantaine de personnes transportent l’ensemble de l’infrastructure; 75 gréeurs et machinistes installent la scène, 10 installent les écrans, 10 autres l’éclairage, une autre douzaine s’occupent du son et 15 autres règlent les instruments pour qu’ils sonnent parfaitement; d’autres se consacrent à faire couler naturellement la magie », poursuit la transmission.

Pour que les concerts se passent bien, les efforts de nombreuses personnes sont nécessaires; Avec la pandémie, leurs emplois ont disparu, a publié le groupe Zoe, avec son chanteur León Larregui, l’un des organisateurs de cette campagne, qui a déclaré: «Derrière les lumières, le son et les effets spéciaux est le travail de nombreuses personnes.

«L’équipe est là depuis avant que la scène soit allumée jusqu’à ce que la dernière chanson soit jouée. L’annulation des événements en direct a fait que beaucoup se trouvent dans une situation économique très précaire », a déclaré Larregui dans un communiqué.

▲ Au Mexique, on estime qu’au moins 61 mille personnes travaillent comme spécialistes de l’audio, de l’éclairage, de la vidéo et du montage de l’avant-scène.Photo Guillermo Sologuren

L’auteur-compositeur-interprète Julieta Venegas, a publié: «Des gens magnifiques, comme vous le savez bien, depuis le début de la quarantaine, les spectacles se sont complètement arrêtés. Il y a beaucoup de familles touchées par cela, et nous lançons une campagne de dons pour aider. Il y aura de belles récompenses #SinCrewNoHayShow ».

Ainsi, l’industrie de la musique touchée par la pandémie, a conduit ses protagonistes à mener une initiative soutenue par Larregui et Emmanuel del Real, claviériste au Café Tacvba, via Ambulante, une organisation fondée il y a 15 ans par les acteurs Diego Luna et Gael García Bernal. .

Parmi les plus de 30 artistes à l’origine de l’initiative figurent également Nortec: Bostish + Fusible, l’auteure-compositrice-interprète Carla Morrison, Porter et Chetes.

Problème latent

Comme vous vous en souvenez, à la mi-mars, Covid-19 a imposé un frein indéfini à l’industrie du concert d’un million de dollars aux États-Unis et en Europe, qui a été reproduite en Amérique latine. Cette panne a révélé un problème latent chez les travailleurs les moins protégés: les techniciens de production, pour la plupart indépendants et sans avantages sociaux.

Les ressources obtenues grâce à la campagne seront livrées à 300 personnes, déjà sélectionnées par un comité composé de 20 spécialistes de l’industrie.

Au Mexique, on estime qu’au moins 61000 personnes travaillent comme spécialistes de l’audio, de l’éclairage, de la vidéo et du montage de scène, selon l’Enquête nationale sur la profession et l’emploi de 2019.

Le site Internet vaporelcrew.hipgive.org indique que la clôture de la campagne aura lieu le 28 août.

Les récompenses des donateurs comprennent des expériences en ligne avec des groupes et artistes participants, des articles promotionnels et des souvenirs, ainsi que des billets pour un concert virtuel, dont la programmation complète sera révélée dans les semaines à venir.

(Avec des informations de l’.)