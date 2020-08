Netflix perd 42 films et émissions de son service de streaming en septembre 2020.

Nous avons sélectionné les dix meilleurs films et émissions que vous devez regarder avant qu’ils ne disparaissent.

Il y a une tonne de contenu formidable au départ du service ce mois-ci, notamment Christopher Robin, Train to Busan, Jurassic Park, Person of Interest et The Social Network.

De temps en temps, je repère un film ou une émission quittant Netflix que je me sens obligé de dire au plus grand nombre de personnes possible de le regarder avant qu’il ne disparaisse. Ce mois-ci, ce film est Tucker and Dale vs Evil.

Je ne suis pas vraiment fan de films d’horreur, mais Tucker et Dale n’est qu’une sorte de film d’horreur. Cet envoi hystérique du genre comprend pourquoi les gens aiment tant les films d’horreur, mais aussi à quel point de nombreux tropes du genre sont devenus fatigués. De plus, Tyler Labine et Alan Tudyk sont parfaits en tant que hillbillies principaux.

En parlant d’horreur, si vous êtes d’humeur pour un très bon film de zombies, Train to Busan en Corée du Sud a reçu des critiques élogieuses à sa sortie en 2016, et devrait certainement être dans votre file d’attente si ce n’est pas déjà le cas. Une fois que vous l’avez regardé, vous pouvez consulter la suite, Peninsula, qui vient de frapper à la demande aux États-Unis ce mois-ci.

Après la violence et la terreur des deux films précédents, il y en a beaucoup pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas voir qui que ce soit se faire éviscérer à l’écran. Christopher Robin est une réimagination douce et sucrée de l’histoire de Winnie l’ourson, Frances Ha est une dramatique fantastique écrite par et mettant en vedette le réalisateur de Lady Bird, et vous n’avez pas besoin de moi pour vous parler de Jurassic Park, Million Dollar Baby ou The Réseau social.

Christopher Robin | 4 septembre

Il était une fois: saisons 1-7 | 5 septembre

Train pour Busan | 17 septembre

Personne d’intérêt: Saisons 1-5 | 21 septembre

Tucker et Dale contre le mal | 28 septembre

Un conte de chevalier | 30 septembre

Frances Ha | 30 septembre

parc jurassique | 30 septembre

Bébé à un million de dollars | 30 septembre

Le réseau social | 30 septembre

Une fois que vous aurez rempli votre contenu qui disparaîtra de Netflix le mois prochain, vous pouvez vérifier la liste complète des films, émissions de télévision et offres spéciales ajoutés à Netflix en septembre pour prendre leur place. Si vous préférez le tarif original, nous avons également un calendrier complet des dates de sortie des films et émissions originaux de Netflix.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.