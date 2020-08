Millie Bobby Brown est devenue l’une des jeunes femmes les plus importantes du show business. Son travail exceptionnel en tant que Eleven in Stranger Things lui a valu plusieurs nominations, dont un Emmy. Elle est également la plus jeune personne à figurer dans la liste du magazine Time des 100 personnes les plus influentes au monde et elle est devenue Ambassadrice itinérante de l’UNICEF.

En plus de toutes ces grandes réalisations, Millie a un style fabuleux et elle montre souvent ses looks sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, en plus d’être un moyen d’interagir avec les fans, est un excellent moyen pour elle de montrer ses tenues.

Dix Pandore Moi

Le look décontracté et insouciant de Millie sur ces photos est magnifique, mais ce n’est pas l’objectif principal de l’article. Au lieu de cela, les lecteurs devraient se concentrer sur ses bijoux. Dans cet article, Millie a annoncé qu’elle lançait une série de bijoux pour Pandora, appelée Pandora Me. D’après ce qu’elle a écrit, c’est « une nouvelle collection de bracelets, de breloques de petite taille et de boucles d’oreilles que vous pouvez collectionner pour célébrer ce qui fait de vous, vous ». Sa nouvelle ligne est sortie le 2 juillet et les fans peuvent l’obtenir sur le site Web de Pandora.

9 Coiffure

Apparemment, Millie est l’une des rares personnes au monde à pouvoir arborer un look double denim. Elle a fière allure avec son haut blanc et sa veste courte en jean.

Dans cette tenue, Millie est allée chez le coiffeur et a voulu obtenir l’opinion de ses fans sur la façon dont elle devrait coiffer ses cheveux. Elle a demandé, « droit ou bouclé? » Les fans ont donné leurs réponses, beaucoup d’entre eux disant qu’elle avait fière allure dans les deux (ce qui est vrai).

8 Soirée spéciale

En 2019, alors que le voyage était encore possible, Millie est allée rendre visite à ce que l’on peut supposer être des amis de la famille. Dans le post, en plus de montrer cette belle robe rose associée à d’élégants talons carrés blancs, elle pose avec un bébé et deux autres personnes.

Sur les deux images, elle sourit jusqu’aux oreilles. Elle a dit dans la légende qu’elle avait « la meilleure soirée avec les meilleures personnes ».

7 Look de sirène

Il s’agit d’un ancien post, dans lequel Millie a posté qu’elle allait «devenir une sirène», et a tagué son compte professionnel, Florence by Mills. Elle porte un sac transparent de ses produits «soins de la peau propre infusés de vitamines et de plantes», comme le lit son site Web. Sa longue jupe pastel et son haut rose ressemblent définitivement à une sirène, donc la légende est très appropriée et elle a l’air de passer un bon moment sur la plage.

6 Maison de Drew

Ce look n’est pas particulièrement élégant, mais il est original et adorable, il fallait donc l’inclure. Sa chemise est de Drew House, ou House of Drew, qui est la ligne de mode de Justin Bieber. Beaucoup de vêtements de la marque sont idiots et exubérants, mais ils sont certainement drôles et Millie semble les aimer. Le visage souriant est la marque de fabrique de la ligne. Millie a assorti son serre-tête à sa chemise, sur la deuxième photo, elle fait un joli sourire exagéré.

5 Sweat à capuche de conduite

Il semble donc que Millie ait appris à conduire. La jeune actrice a récemment posté cette photo assise dans le siège du conducteur avec un joli sweat à capuche rose et des lunettes de soleil très cool.

Sur la première photo, elle se vérifie dans le rétroviseur – auquel est suspendu un masque, parce que la sécurité d’abord – et sur la deuxième photo, elle sourit à la caméra, que peut-être un passager tient probablement.

4 Jolie en rose

La tenue de Millie est belle, douce et correspond totalement au décor bucolique. Elle a étiqueté Drew House et les pantoufles (oui, elle porte des pantoufles à la campagne, qu’est-ce qui ne va pas avec ça?) Ont le visage souriant, alors elle aime clairement cette marque et veut dire au monde. La vue n’est pas trop mauvaise non plus, et on dirait qu’elle est en bonne compagnie. Millie a l’air totalement à l’aise assise sur la clôture à côté de son cheval; il semble qu’elle soit plutôt à l’aise avec la vie à la campagne.

3 Jolie en blanc

À la mode et amusante, cette séance photo en extérieur a pour but de promouvoir la nouvelle collection Converse de Millie. « Ma collection Millie By You tie-dye avec @Converse est disponible MAINTENANT! Consultez le lien dans ma bio pour obtenir la vôtre. #ConverseXMBB #ConversePartner », a-t-elle déclaré sur son message. Les chaussures sont belles et la réponse a été excellente. Les fans ont adoré les photos et la réplique, et même Orlando Bloom a commenté le message. Cela ne surprendra personne lorsque la collection deviendra un succès.

2 Vogue Eye Wear

Tout dans cet article est parfait, du chemisier aux lunettes de soleil en passant par les expressions … mais le contraste entre les deux photos est la meilleure partie. Elle a fière allure dans les deux, bien sûr, et c’est incroyable de voir la différence entre une photo décontractée et une mise en scène. En fait, elle a parlé de la collaboration qu’elle a faite avec Vogue dans le post. « Soyez spontané. Ou prenez la pose. Mais surtout, soyez gentil. Découvrez ma collaboration avec @vogueeyewear #letsvogue #MBBxVogueEyewear. »

1 file d’attente Netflix

Celui-ci est sans doute le meilleur de tous les messages. Ces photos ont été prises pour une interview avec Netflix Queue, où Millie a discuté de plusieurs de ses grandes réalisations, y compris sa performance dans Stranger Things et son travail avec l’UNICEF. Les robes et les poses sont incroyables, prouvant définitivement son goût parfait. Ce message a été publié il y a un peu plus d’un mois, donc son interview complète n’est plus dans sa biographie – mais elle peut être trouvée sur le site Web Netflix Queue.

