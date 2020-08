Tony Stark a fait ses adieux à l’univers cinématographique Marvel dans Endgame, se sacrifiant pour préserver l’humanité. Et, bien que sa présence physique nous manquera, son héritage vivra probablement à travers deux personnages.

Il y a deux côtés à Tony Stark – le génie technologique et l’industriel moralement discutable et égoïste. Si l’on tient compte de la dualité principale du personnage, deux personnages existants sont les plus susceptibles de le combler à l’avenir: Peter Parker de Tom Holland et Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Comment Peter Parker remplira-t-il les chaussures d’Iron Man?

Dans Loin de chez soi, il y a un moment doux-amer dans lequel Happy surprend Parker en train de jouer avec la technologie – d’une manière qui rappelle le comportement de Stark. Parker était le protégé de Stark; Stark était une figure paternelle pour le garçon et une source d’inspiration. Ainsi, il n’est pas surprenant que Parker incarne certaines des qualités de Stark à l’avenir.

Parker est aussi un génie technologique avec un esprit scientifique. Ainsi, en ce qui concerne la fixation aux progrès technologiques que possédait Stark, Parker est le plus susceptible d’adopter cette qualité. Pourtant, Parker est plus innocent que Stark; Parker est un peu plus naïf, et un peu plus réticent à opérer dans la zone moralement grise – il y a du «bien» et il y a du «mal» avec Parker.

Pourtant, ce n’est pas tout à fait Stark; Stark voyait le monde à travers une lentille mature et contaminée – une lentille qui est passée d’une enfance difficile et qui est devenue incontrôlable en raison de multiples menaces extraterrestres contre sa vie et celle de toute l’humanité. En ce qui concerne ce côté de Stark, le docteur Strange est le plus susceptible d’imiter le personnage qui avance.

Docteur Strange, les Illuminati et la connexion avec Stark

Selon Marvel et DC Insider Mikey Sutton, le docteur Strange formera les Illuminati à un moment donné au cours du multivers de la folie. Alors que Stark n’est plus en vie pour rejoindre le groupe, il est membre de Marvel Comics. Quant au groupe lui-même, ils prennent des menaces trop importantes pour que les Avengers puissent les gérer, mais ils sont également responsables de faire des jugements que certains jugeraient inappropriés. Ils ont jadis banni Hulk de la Terre parce qu’il était plus une menace qu’un atout… considéré comme les Illuminati.

Strange n’est pas du genre à choisir son cœur plutôt que sa tête. Strange n’est pas du genre à agir de manière altruiste pour le plaisir. Il voit l’avenir et agit en accord avec lui, ce qui peut conduire à un manque d’humanité et à un peu de supériorité. En ce qui concerne les manières de savoir-tout de Stark, qui de mieux que l’homme qui sait tout pour le remplacer?

À l’avenir, Parker et Strange incarneront Stark – Parker assumant ses qualités plus positives (que Stark a grandi avec le temps), et Strange prenant sa perspective initiale endommagée et sa disposition égoïste.