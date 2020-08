Tom Holland peut se résumer en une phrase: Happy-go-lucky. Il a des moments de douleur dans les films de Spider-Man où il est enterré sous les décombres et voit son identité secrète révélée au monde alors qu’il est également accusé de meurtre.

Mais dans la vraie vie, rien ne semble faire tomber l’homme. Même quand il semblait que Spider-Man devrait quitter le Marvel Cinematic Universe (MCU) l’année dernière, il a gardé un visage de jeu.

Il semble donc normal que la Hollande célèbre ses films préférés. Même s’il aime améliorer ses propres films, ses meilleurs choix de films Marvel ne sont pas des films Spider-Man. Et il est à peine dans l’un de ses choix – ce sont Iron Man, Thor: Ragnarok et Avengers: Endgame – qui ne fait que mettre en lumière son humble nature.

Tom Holland aime le film qui a tout déclenché

Comparé à la bombe de films comme les autres choix de Holland, Iron Man semble relativement pittoresque maintenant. Bien sûr, c’est grand et bruyant comme tous les films de super-héros, mais c’était un monde différent en 2008, lorsque vous avez vu des effets à la caméra presque autant que CGI.

Les enjeux sont toujours intenses mais ils semblent rafraîchissants par rapport à ce qui a suivi. Le film a rapporté 318 millions de dollars aux États-Unis, alors Marvel a commencé fort dès le départ

Le film a obtenu un score de 94% sur Rotten Tomatoes, restant l’un des films Marvel les mieux notés. Le consensus se lit comme suit: « Propulsé par le charme vibrant de Robert Downey Jr., Iron Man turbo-charge le genre de super-héros avec une intelligence habile et un sens contagieux du plaisir. »

Selon Insider, Holland a qualifié le film de «l’un des plus grands films de super-héros» et a déclaré que «personne dans l’histoire du cinéma ne devrait plus jamais essayer de jouer Tony Stark» après que Downey ait mis son empreinte indélébile sur le rôle. Ironiquement, certains ont critiqué les films Spider-Man pour avoir trop essayé de rendre l’héritier de Spider-Man Tony Stark apparent.

Tom Holland connaît aussi l’ami du travail

Spider-Man n’a eu aucun contact notable avec Hulk dans les films MCU, mais cela n’empêche pas Holland de nommer Thor: Ragnarok l’un de ses favoris. Ce film est sans doute autant aimé pour les scènes avec Hulk que pour Thor: même avant la sortie du film, la bande-annonce a fait de la ligne «ami du travail» un favori instantané.

Avant 2017, les films Thor s’étaient bien comportés mais pas de manière spectaculaire au box-office. La franchise semblait avoir un peu de mal lorsque le deuxième film, The Dark World, a été accueilli avec plus ou moins un «meh» et a été entravé par la controverse après que la réalisatrice originale Patty Jenkins ait sauté du navire, seulement pour donner à DC un succès si nécessaire avec Wonder Femme. Ensuite, Ragnarok a revigoré la série, s’éloignant du plus grand succès de la gamme Thor.

Le consensus critique de Rotten Tomatoes se lit comme suit: «Passionnant, drôle et surtout amusant, Thor: Ragnarok est une aventure cosmique colorée qui établit un nouveau standard pour sa franchise – et le reste de l’univers cinématographique Marvel.» Holland a déclaré que ce film était en fait son préféré des trois qu’il a nommés.

Oui, Tom Holland aime aussi « Endgame »

À présent, que dire de Endgame qui n’a pas déjà été dit? Le film était l’événement incontesté de 2019, devenant non seulement le plus grand succès de l’année, le plus grand film de Marvel Studios et le plus grand succès de tous les temps au box-office mondial, où il a rapporté 2,8 milliards de dollars.

Holland est dans le film de trois heures pendant probablement pas plus de cinq minutes au maximum, mais il faisait partie du retour mémorable des portails lorsque tous les héros saupoudrés sont revenus se battre un autre jour. Tout comme Holland et Spider-Man dans leur troisième film Spider-Man, bien que les fans doivent attendre un peu plus longtemps. La date de sortie du film a été repoussée de novembre 2021 à décembre 2021.