Netflix a un énorme mois en réserve pour les abonnés en août 2020, ce qui est une bonne nouvelle car nous devrions tous rester à la maison autant que possible pour le moment, le nombre de nouveaux cas de coronavirus continuant de monter en flèche à travers le pays.

Nous vous avons déjà parlé des 60 nouveaux films et émissions originaux de Netflix qui devraient faire leurs débuts en août, mais il y a encore beaucoup à être enthousiasmés.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux films à diffuser, 59 titres différents arriveront sur Netflix au cours du mois – et plus de la moitié d’entre eux sont déjà disponibles en streaming en ce moment.

Nous passons beaucoup de temps à couvrir le nouveau contenu qui est ajouté au catalogue de Netflix. Bien sûr, en ce moment, nous passons encore plus de temps que d’habitude, car les gens passent plus de temps à l’intérieur alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue de monter en flèche à travers le pays. Si vous recherchez de nouveaux films à regarder sur la principale source de divertissement en continu du pays, vous êtes certainement au bon endroit.

Vous savez déjà que Netflix ajoute 60 nouvelles émissions et films originaux à son catalogue ce mois-ci. À présent, il est temps de se concentrer spécifiquement sur les films, à la fois originaux et contenus sous licence de studios tiers. En fait, ce sont les ajouts tiers qui devraient vraiment vous intéresser en août si vous êtes à la recherche de films, car il y a tellement de films géniaux qui sont déjà disponibles en streaming. Les points forts incluent Être John Malkovich, Mort à un enterrement, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Jurassic Park, Mr. Deeds, The NeverEnding Story, Ocean’s Twelve and Thirteen, et bien plus encore. Il y a aussi un film d’horreur effrayant qui a récemment grimpé dans les charts sur Netflix, et nous parions que vous n’en avez jamais entendu parler auparavant. En plus de cela, le film original très attendu de Netflix Project Power avec Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt sortira sur Netflix vendredi prochain.

La liste complète des nouveaux films à venir sur Netflix en août 2020 est ci-dessous, et un énorme 24 titres sur la liste sont déjà disponibles en streaming. Et si vous voulez vous assurer de ne rien manquer en juillet, voici le tour d’horizon des films Netflix de juillet 2020.

Streaming le 1er août

Un conte de chevalier

Actes de violence

La famille Addams (1991)

Une éducation

Être John Malkovich

Mort lors de funérailles

Dennis la menace

Elizabeth Harvest

Soleil éternel de l’esprit impeccable

Hardcore Henry

parc jurassique

Jurassic Park III

Le monde perdu: Jurassic Park

Mad Max (1979)

M. Deeds

L’histoire sans fin

The NeverEnding Story 2: Le prochain chapitre

Nuits à Rodanthe

Ocean’s Thirteen

Ocean’s Twelve

Souviens-toi de moi

Seabiscuit

La triste vérité

Ce qui vous maintient en vie

Diffusion le 2 août

Presque l’amour

Lié – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 3 août

Diffusion le 5 août

Streaming le 7 août

Streaming le 8 août

La promesse

Nous invoquons les ténèbres

Streaming le 10 août

Streaming le 11 août

Diffusion le 12 août

Scary Movie 5

(Indisposé – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 13 août

Streaming le 14 août

Streaming le 16 août

Johnny anglais

Les Misérables (2012)

Streaming le 17 août

Diffusion le 19 août

Diffusion le 20 août

Diffusion le 21 août

Streaming le 23 août

Streaming le 26 août

Phoenix en résurrection – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Diffusion le 27 août

La malédiction du pont

Le sol gelé

Streaming le 28 août

Diffusion le 31 août

Casino Royale

Quantum of Solace

