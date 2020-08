La semaine dernière, nous avons partagé une incroyable série de vidéos dans lesquelles les attractions Disney populaires ont été recréées numériquement à l’aide du logiciel Dreams de PS4.

Le premier lot comprenait Indiana Jones Adventure: Temple of the Forbidden Eye de Disneylands, ainsi que des tours en VR de Space Mountain et de l’un de nos favoris personnels, The Twilight Zone Tower of Terror. Ces vidéos époustouflantes comprenaient également les files d’attente des manèges.

Le tour d’Indiana Jones est venu avec le créateur de la vidéo qui a demandé aux téléspectateurs quelle attraction ils aimeraient voir ensuite, y compris Pirates des Caraïbes. Cependant, les fans parlaient extrêmement Le manoir hanté vivre.

Les voix les plus fortes de la salle l’ont emporté car il a été annoncé au cours du week-end que les 999 joyeux hantés de Haunted Mansion recevront une recréation numérique dans Dreams plus tard cette année. Nous publierons la vidéo à la seconde où elle sera mise en ligne. Pour l’instant, voici un teaser.