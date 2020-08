Alors que le meurtre de George Floyd et la montée en puissance du mouvement Black Lives Matter ont déclenché des mois de protestations aux États-Unis et lancé un débat animé sur le racisme institutionnel, une grande partie de l’Europe a eu du mal à lancer une évaluation similaire de la race – ce que les industries cinématographiques européennes ont été particulièrement lent à affronter.

Comment cela pourrait changer dans les mois et les années à venir a fait l’objet de «Antiracisme et suprématie blanche: le marché rattrapera-t-il les changements indispensables?», Une conversation tenue mardi dans le cadre de la discussion CineLink Talks du Festival du film de Sarajevo séries.

Animée par la productrice Paula Vaccaro («Sur la route lactée»), la discussion comprenait Sarah-Tai Black, programmatrice de films, conservatrice des arts, écrivaine et codirectrice du Royal Cinema à Toronto; Nada Riyad, réalisatrice et productrice du Caire; Matthijs Wouter Knol, responsable du marché du film européen et directeur entrant de l’Académie du cinéma européen; et l’influenceuse et militante antiraciste basée à Moscou Maria Magdalena Tunkara.

« Beaucoup de gens [in Europe] ont mis la diversité à l’ordre du jour. Vous le voyez revenir dans les plans des fonds nationaux du cinéma », a déclaré Knol. «Les gens sont conscients et comprennent la nécessité de parler… de l’inclusion des minorités dans la société, [such as] cinéastes autochtones, cinéastes noirs, personnes de couleur travaillant dans l’industrie cinématographique. »

Bien que cela puisse inclure une reconnaissance du fait que les groupes marginalisés «ont en fait plus besoin de soutien que les professionnels du cinéma blanc», il a dit que l’on reconnaît souvent à contrecœur que des changements structurels plus importants doivent être apportés.

«Dans de nombreux pays… les gens diront qu’il n’y a pas de racisme dans l’industrie cinématographique. Ce n’est pas vrai », a-t-il ajouté. «Je pense que c’est une vérité qui doit être expliquée. Je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire.

En tant que programmatrice de Black Gold, une série de projections mensuelles consacrée à la noirceur à l’écran et à l’extérieur, Black a déclaré qu’elle n’avait pas vu une large représentation de la vie des Noirs européens représentée dans un film, ce qu’elle attribue en partie à des problèmes systémiques plus larges en Europe. «En termes de sensibilisation institutionnelle, il y a vraiment un manque», dit-elle.

Cependant, elle a noté que les attitudes et les préjugés enracinés dans les établissements nord-américains sont également en partie à blâmer. «Même si je ne vois pas beaucoup de soumissions venant d’Européens racialisés, je sais aussi que cela est dû en grande partie au fait que les institutions pour lesquelles je travaillais ont en quelque sorte reproduit cela. [lack of awareness] en termes de qui se sent même le bienvenu pour postuler, [and] qui aurait l’impression qu’il y a un foyer sûr pour eux et leur travail là-bas », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle reçoit une invitation à assister à un festival du film, Riyad a déclaré qu’il y avait souvent une indication claire de qui est le bienvenu dans la salle. «Il y a quelque chose que je ressens constamment quand un festival ou un programme s’approche de moi et me dit:« Nous gérons la diversité, donc vous y êtes », a-t-elle déclaré. «Pour moi, il y a une sorte de supériorité. Vous êtes enfin invité à participer à la conversation. À bien des égards, c’est bien, et à d’autres égards, ce n’est pas utile.

Elle a décrit comment, au début des années 2010, alors que la crise des réfugiés commençait à passer des marges du discours public aux projecteurs, on lui a souvent demandé de développer des films sur le sujet.

«J’étais en quelque sorte assez offensé. Je ne suis pas réfugiée et je n’ai pas le droit de représenter cette cause », a-t-elle déclaré. «Il ne s’agit pas simplement de créer une place pour le sujet. Il s’agit en fait d’écouter une perspective différente, et cette perspective n’est pas nécessairement la perspective d’une personne vivant au Moyen-Orient. Cela doit être le point de vue de quelqu’un qui connaît cette réalité.

L’évolution des mentalités en Europe dépend en fin de compte de révisions structurelles et de changements institutionnels, mais cela commence par une plus grande prise de conscience parmi les gardiens de l’industrie que le problème du racisme doit être traité de manière systémique. «Tout d’abord, cela commence par comprendre de quoi nous parlons réellement et admettre que, oui, l’Europe a un grand rôle à jouer, et a joué un rôle clé en gardant le système tel qu’il est, et en l’initiant réellement de plusieurs façons », a déclaré Knol.

Cette compréhension s’étend même aux efforts bien intentionnés pour déclencher une conversation, a-t-il ajouté, les décideurs européens se réunissant souvent et «ne sachant pas que tous dans la salle sont blancs».

«Je pense que c’est assez symptomatique», a-t-il poursuivi. «Je dois admettre que je fais partie de ces personnes qui, jusqu’à il y a quelques mois, essayaient de trouver quelque chose sans vraiment demander ou inviter dans cette conversation des personnes qui voient les choses d’un autre côté.»

Black a admis son scepticisme quant au calcul racial actuel en Amérique du Nord, notant qu ‘ »il existe une archive de cette histoire qui réapparaît et se répète encore et encore », et a appelé les courtiers du secteur en Europe à écouter les voix appelant au changement. .

«Cela va être différent pour chaque région ou pays. Être noir en Amérique, être noir au Canada, ce n’est pas la même chose qu’être noir en Russie ou ailleurs », a-t-elle déclaré. «En fin de compte, ce qui sous-tend notre expérience, c’est l’anti-noirceur et la suprématie blanche. Pour les gens, en particulier en Europe, je pense [you have to] tournez votre regard et tournez vos oreilles vers les personnes qui parlent. Même si vous ne pouviez pas les entendre à l’origine, je vous parie qu’un million de dollars ils ont parlé.