Les MTV VMA 2020 auront certainement un aspect différent des années passées, mais un nouveau rapport affirme que certains artistes pourraient être contraints de se retirer de la programmation des récompenses en raison de problèmes de coronavirus (COVID-19).

Vendredi (21 août), Hits Daily Double vendredi (21 août) a rapporté que des artistes précédemment programmés avaient été retirés en raison de problèmes de santé et de sécurité.

Selon la publication, «certaines sources ont signalé des problèmes avec l’équipe de conformité COVID. Une bulle a été créée dans un hôtel de Los Angeles pour les artistes et leurs équipes, ainsi qu’une bulle pour la production sur la scène sonore personnalisée de l’événement. «

En raison des protocoles de sécurité, l’événement ne sera pas diffusé au Barclay’s Center de New York comme par le passé, mais plutôt à partir de divers endroits à New York et à Los Angeles.

J Balvin et Roddy Ricch, qui avaient déjà été annoncés pour se produire lors de la cérémonie de remise des prix 2020, ne sont mystérieusement plus inclus dans la liste des artistes interprètes ou exécutants sur le site officiel des MTV VMA.

Ricch, qui devait initialement se produire pour la première fois aux VMA, est nominé pour PUSH Best New Artist, Song of the Year et Best Hip-Hip pour «The Box».

Balvin est nominé dans la catégorie Meilleur Latin pour trois de ses chansons: «China» avec Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna et Karol G; «Amarillo»; et «Qué Pena» avec Maluma. Balvin est également nominé pour la meilleure collaboration aux côtés des Black Eyed Peas pour leur morceau «Ritmo (Bad Boys For Life)».

Pendant ce temps, Maluma et CNCO lancent actuellement des «super fans» pour participer à un spectacle de VMA en direct en plein air.

Parmi les autres artistes actuellement programmés dans les VMA, citons Lady Gaga et Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Doja Cat, Miley Cyrus, DaBaby et Black Eyed Peas.

Les MTV VMA 2020 seront diffusées en direct le dimanche 30 août à 20 h HE.