Les bénéfices semestriels 2020 du radiodiffuseur britannique ITV auraient diminué en raison des effets de la pandémie de coronavirus en cours.

Les revenus totaux de diffusion au cours des six derniers mois ont diminué de 17% à 824 millions de livres sterling (1,08 milliard de dollars) par rapport aux 1,3 milliard de dollars de 2019. De même, il y a eu une baisse de 17% du chiffre d’affaires total d’ITV Studios à 630 millions de livres (830 millions de dollars) contre 758 millions de livres (999 millions de dollars).

Les revenus publicitaires ont baissé de 43% au deuxième trimestre et globalement de 21% au cours des six mois précédant la fin juin.

Le total des revenus externes a également chuté de 17%, 1,21 milliard de livres (1,6 milliard de dollars). L’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a chuté de 50% à 165 millions de livres sterling (217 millions de dollars).

«Ce fut l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire d’ITV. Je suis vraiment fier de la manière dont nos collègues ont répondu à la pandémie de COVID-19 et ont aidé à démontrer la valeur durable d’ITV en tant que radiodiffuseur de service public », a déclaré Carolyn McCall, directrice générale d’ITV.

«ITV continue d’informer et de divertir la nation tout au long de cette crise, à travers ses six chaînes, dont 10 heures de diffusion en direct tous les jours de la semaine ainsi qu’un contenu accru sur ITV Hub et BritBox. Alors que nos deux principales sources de revenus – la production et la publicité – ont fortement baissé au premier semestre et que les perspectives restent incertaines, nous assistons aujourd’hui à une trajectoire à la hausse avec le redémarrage des productions et le retour des annonceurs pour profiter de notre portée de masse très efficace. et une plateforme publicitaire adressable, dans un environnement sécurisé pour la marque. »

Alors que l’audience a augmenté de 4% pendant le verrouillage, le diffuseur a dû interrompre l’émission populaire «Love Island», avec un spin-off «Love Islanders: What Happened Next?» prêt à satisfaire les téléspectateurs jusqu’à son retour l’année prochaine.

Sur les 230 productions qui ont été touchées ou interrompues par le verrouillage, environ 70% ont été livrées ou sont maintenant de retour en production, y compris «Coronation Street» et «Emmerdale». La société s’attend à une augmentation des coûts de production en raison des mesures COVID.

Streamer BritBox, une joint-venture avec BBC Studios, est désormais disponible pour 60% des ménages britanniques. Le service est sur la bonne voie pour être lancé en Australie au quatrième trimestre de l’année et sa première «image crachée» originale est prévue pour l’automne. BritBox a récemment révélé plusieurs autres originaux.

En mars, ITV a réduit son budget programme de 100 millions de livres (131 millions de dollars) à la suite des restrictions imposées par la pandémie de coronavirus, et a décidé de ne pas payer le dividende annoncé précédemment, garantissant ainsi que 300 millions de livres (394 millions de dollars) seraient conservés. au sein de l’entreprise.