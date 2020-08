Jeudi dernier, 20 août, un moment de tension énorme a été généré sur le tournage de «Zapeando». Maya Pixelskaya présentait sa section lorsque Cristina Pedroche a lancé une zasca vers Santi Alverú, assurant que Il ne pourrait jamais être avec quelqu’un comme son partenaire parce qu’il est « un pibón ». Cependant, le retour de la zasca ne semblait pas aussi bien convenir au présentateur des Carillons.

Santi Alverú dans ‘Zapeando’

Le défenseur du spectateur dans ‘Zapeando’ a commenté comme une blague la hauteur de Dabiz Muñoz, ce qui a causé que Pedroche l’a averti de ne pas aller chez DiverXO s’il ne voulait pas qu’ils crachent dans son assiette. Bien qu’une atmosphère étrange ait été créée dans le programme, les réseaux sociaux ont été remplis de critiques à l’encontre de la madrilène pour sa réaction, Santi Alverú a assuré via son compte Twitter que c’était juste une blague.

«Amis, dans une émission humoristique, les blagues entre collègues ne sont que des blagues. Il n’est pas acceptable de les sortir de leur contexte pour attaquer quiconque« A exprimé le collaborateur suite aux critiques de son partenaire. De plus, il a assuré qu’il irait dîner au restaurant de Muñoz sans problèmes. » Aujourd’hui je vais dîner chez DiverXO avec beaucoup d’envie, je vais vous dire! « .

Blague ou pas?

Santi Alverú a voulu réduire le fer à la question, car dans «Zapeando», les blagues sont courantes entre coéquipiers. Cependant, malgré sa réponse, de nombreux utilisateurs de Twitter ne croient toujours pas que ce n’était qu’une blague en raison de la tension et du silence inconfortable générés par son intervention. « Ce qui s’est passé hier était très étrange et celui de Cristina ne me semblait pas juste, pas plus que le silence de vos collègues », a commenté un utilisateur.