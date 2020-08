Paris Hilton vaut aujourd’hui 300 millions de dollars. Une grande partie de sa richesse lui est venue du fait qu’elle est l’arrière-petite-fille de Conrad Hilton. Pour tous ceux qui ne le savent pas, il est le fondateur de la chaîne hôtelière Hilton! Sa famille sera prise en charge financièrement, génération après génération.

Plus intéressant encore, Paris Hilton a gagné une grande partie de sa richesse à elle seule. Elle a sorti ses propres sacs à main, parfums et a commencé à travailler comme DJ dans l’industrie de la musique. Elle a également gagné beaucoup d’élan et d’attention de son temps en tant que star de la télé-réalité au début des années 2000. Voici quelques-uns des amis les plus riches de Paris Hilton… et certains d’entre eux sont plus riches qu’elle!

10 Iggy Azalea – 6 millions de dollars

Iggy Azalea est l’un des amis célèbres de Paris Hilton! Elle a rassemblé ses 6 millions de dollars de richesse grâce à ses chansons de rap accrocheuses. La première chanson qu’Iggy Azalea a publiée au public s’appelait «Work» et est sortie en 2014.

La chanson qui l’a vraiment mise sur la carte? Il s’appelait «Fancy», également sorti en 2014! Charli XCX a été présenté sur la piste et il a été diffusé sur les stations de radio pendant très longtemps. Il est considéré à la fois comme une chanson hip-hop et une chanson pop.

9 Nicole Richie – 10 millions de dollars

Nicole Richie est l’une des meilleures amies de Paris Hilton et elle a une valeur nette de 10 millions de dollars. Nicole Richie a pu recueillir sa valeur nette en étant une star de la télé-réalité, un mannequin et une actrice. Hilton et Richie ont joué ensemble dans The Simple Life, une émission de télé-réalité populaire qui a duré cinq saisons.

C’était extrêmement réussi parce que c’était tellement drôle. Paris et Nicole se sont disputés en 2005 mais à partir de maintenant, ils sont à nouveau de bons amis! Paris Hilton a admis que les deux se texte souvent.

8 Elisha Cuthbert – 20 millions de dollars

Elisha Cuthbert est l’une des besties de Paris Hilton et elle vaut 20 millions de dollars. Elle a rassemblé sa richesse de son temps d’actrice sous les projecteurs hollywoodiens. Elle est peut-être plus populaire au Canada qu’aux États-Unis parce qu’elle est coanimatrice d’une émission intitulée Popular Mechanics for Kids.

L’un des films pour lesquels elle est le plus connue est The Girl Next Door. Son amitié avec Paris Hilton est vivante depuis plusieurs années et les deux beautés blondes continueront très probablement à être amies pour toujours!

7 Nicky Hilton – 50 millions de dollars

Il est évident que Nicky Hilton est amie avec Paris Hilton car elles sont toutes deux sœurs. Ce sont tous les deux des gens riches qui ont hérité d’une grande partie de leur richesse de la fortune de l’hôtel Hilton. Paris Hilton a construit sa richesse avec une ligne de parfums, sa carrière de DJ, le mannequinat, la télé-réalité et bien plus encore.

Nicky Hilton a fait beaucoup de mannequins et de stylisme dans sa vie. Hilton est certainement beaucoup moins aux yeux du public que sa sœur.

6 Avril Lavigne – 50 millions de dollars

Avril Lavigne et Paris Hilton sont de très bons amis! Avril Lavigne vaut 50 millions de dollars en raison de sa carrière musicale. Nous écoutons des chansons d’Avril Lavigne dans le genre rock depuis des années. Sa voix est puissante et c’est une belle femme – à peu près l’ensemble.

Le fait qu’Avril Lavigne et Paris Hilton soient amis est vraiment génial! Tous deux sont impliqués dans l’industrie musicale même s’ils créent des styles de musique très différents. Comme mentionné précédemment, Avril Lavigne fait partie du genre de musique rock tandis que Paris Hilton est DJ.

5 Serena Williams – 200 millions de dollars

Serena Williams et Paris Hilton sont amis même s’ils ont des intérêts si différents. Serena Williams vaut 200 millions de dollars en raison de sa carrière de joueuse de tennis professionnelle gagnante du championnat. Elle est considérée comme l’une des meilleures joueuses de tennis de tous les temps par de nombreuses personnes et elle est la joueuse de tennis la mieux rémunérée du monde.

Entre ce qu’elle gagne en jouant sur le terrain et tous ses appuis, elle a réussi à rassembler son énorme richesse. Serena Williams est une femme très impressionnante que beaucoup de gens admirent.

4 Britney Spears – 215 millions de dollars

Britney Spears et Paris Hilton sont amis depuis des années. Spears a une valeur nette de 215 millions de dollars, ce qui est beaucoup d’argent! Cela ne choque pas du tout beaucoup de gens que Britney Spears ait accumulé une telle richesse parce qu’elle crée de la musique depuis son adolescence.

Elle avait une résidence à Las Vegas pendant quelques années et cela a certainement ajouté à sa valeur nette. Elle est connue comme une figure emblématique du monde de la musique pop et elle a toujours des fans fidèles qui la suivent sur ses pages de médias sociaux et lui envoient de l’amour au quotidien.

3 Lady Gaga – 320 millions de dollars

Lady Gaga vaut 320 millions de dollars. C’est un peu choquant qu’elle ne vaille pas plus parce qu’elle a une énorme base de fans. Lady Gaga fait appel à la communauté LGBTQ + et est un fervent partisan de l’acceptation, de l’amour et de l’égalité. À cause de cela, il est facile d’avoir un haut niveau de respect pour elle.

Elle se bat pour les droits des autres qui ont l’impression de ne pas avoir voix au chapitre. Son amitié avec Paris Hilton est douce à voir, tout comme sur la photo ci-dessus! Lady Gaga semble être le type de personne avec qui tout le monde voudrait être ami en raison de son choix de défendre ce qui est juste.

2 Katy Perry – 330 millions de dollars

Katy Perry et Paris Hilton sont de bons amis! Katy Perry vaut 333 millions de dollars de sa carrière de chanteuse. Elle sort de la musique incroyable depuis des années et chaque fois qu’elle a un spectacle, les billets finissent par se vendre assez rapidement. C’est parce que Perry a une base de fans qui l’adore et l’aime absolument!

Voir Katy Perry en direct est une expérience magique car elle s’assure d’essayer de se connecter avec son public. Elle fait des choses différentes à chaque représentation, mais pour la plupart, se connecter avec ses fans est toujours un must.

1 Kim Kardashian – 900 millions de dollars

L’amie la plus riche de Paris Hilton devrait être Kim Kardashian, qui a actuellement une valeur nette d’environ 900 millions de dollars. Entre l’émission de télé-réalité de Kim Kardashian et la ligne de maquillage KKW Beauty, sa richesse n’a cessé de croître et de s’accroître au fil des ans. Kim Kardashian et Paris Hilton se sont disputés au début des années 2000, mais ces jours-ci, ils sont à nouveau de bons amis.

Ils passent du temps ensemble et se soutiennent mutuellement en ce qui concerne les apparences ou d’autres obligations. Kim Kardashian, malgré les scandales auxquels elle pourrait être confrontée avec Kanye West, continuera de devenir de plus en plus riche parce qu’elle est une femme d’affaires brillante et établie.

