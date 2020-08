Plus de 11400 personnes ont demandé aux administrateurs du plan de santé SAG-AFTRA d’annuler les changements récemment annoncés qui réduiront l’admissibilité au plan le 1er janvier.

La pétition sur change.org – intitulée «Annuler les changements apportés au plan de santé du SAG-AFTRA» – a noté que les changements sont imposés au milieu de la pandémie et les a qualifiés d ‘«inacceptables».

Le plan de santé a annoncé dans un courriel qu’il a envoyé aux membres le 12 août qu’il augmenterait le plafond des revenus pour l’admissibilité de ceux qui gagnent 18 040 $ par an à 25 950 $, à compter du 1er janvier. Les administrateurs ont déclaré que sans restructuration, le plan prévoit un déficit. de 141 millions de dollars cette année et de 83 millions de dollars en 2021.

«Les administrateurs du plan de santé SAG-AFTRA ont pris une mesure difficile mais nécessaire pour combler les déficits financiers auxquels le plan est confronté», indique le plan. «D’ici 2024, le plan santé devrait manquer de réserves. Nous devons empêcher que cela se produise. »

«Nous comprenons que personne ne se réjouit de l’interruption de la modification de la couverture santé – même si des alternatives similaires et moins coûteuses sont disponibles – mais il est important de noter que les participants qui perdent la couverture du Plan peuvent toujours avoir de bonnes options d’assurance maladie abordables», a également indiqué le courriel. m’a dit.

Mais les changements apportés au plan s’accompagnent également de l’incapacité de nombreux membres de SAG-AFTRA à générer des revenus depuis que la pandémie COVID-19 a frappé à la mi-mars et a entraîné l’arrêt de pratiquement toutes les productions. Le régime de soins de santé est administré par un conseil composé d’un nombre égal de fiduciaires du syndicat et des employeurs.

La pétition indique qu’en plus de l’augmentation du seuil de rémunération, les primes verront une augmentation «énorme» – doublée pour la plupart.

Il a également déclaré que les changements obligeront les retraités à renoncer à leur assurance maladie, car les résidus ne compteront plus dans les 25 950 $ nécessaires pour l’assurance s’ils sont à la retraite et prennent une pension. De plus, l’assurance ne sera plus offerte aux conjoints si leurs employeurs proposent un régime quelconque.

« Ce ne sont là que quelques-uns des changements horribles qui sont apportés avec à peine CINQ MOIS d’avis au milieu d’une pandémie mondiale alors qu’il n’y a pas de travail à faire », conclut la pétition. «Cela met la vie des membres du SAG / AFTRA et de leurs familles en danger. Nous devons faire pression sur le syndicat du régime de santé et les administrateurs des producteurs pour qu’ils annulent immédiatement ces changements.