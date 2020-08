Si vous êtes fan de Shudder’s Hôte et vous voulez en savoir le plus possible sur la production, vous voudrez écouter le dernier épisode de Podcast Boo Crew de Bloody Disgusting, qui comprend un entretien de près d’une heure avec le réalisateur Rob Savage et co-auteur Jed Shepherd. Savage et Shepherd abordent tout, de la séance réelle que la distribution a menée avant le tournage du film de 60 minutes au VFX du film et comment ils ont été retirés à distance par l’équipe, et ils taquinent même une featurette dans les coulisses qui arrive bientôt.

Au cours de la discussion, Savage et Shepherd évoquent également ce qu’ils ont dans les travaux après l’animateur, promettant à nouveau un film de «suivi incroyable» qu’ils espèrent faire. Comme ils le notent, la réalisation ou non de ce film dépendra en grande partie du nombre de personnes diffusant Host via Shudder. Mais un film qui est définitivement en préparation est un long métrage surnaturel à un seul endroit produit par Sam Raimi. Ce projet a été annoncé avant que Host ne devienne une sensation d’horreur indépendante, et le duo dit au Boo Crew que ce sera quelque chose de spécial.

«Nous avons un excellent scénario qui nous passionne vraiment. Ce n’est pas un spoiler de dire que c’est dans cet espace surnaturel similaire, mais il pousse dans une direction très différente de l’hôte», Explique Savage. « C’est l’une de ces idées là où vous l’entendez, c’est très simple et vous êtes étonné que personne ne l’ait jamais fait auparavant. Lorsque nous en avons parlé pour la première fois, nous avons immédiatement fait Google et nous ne pouvions pas croire que personne n’ait eu cette idée auparavant. Cela semble si fondamental dans la manière dont il aborde le genre de l’horreur. »

Il continue: «Nous espérons vraiment que lorsque le monde reviendra à la normale, ce sera la prochaine chose que nous ferons en dehors du genre des images trouvées.»

«Ouais, c’est l’une de ces idées où, comme, je regarde constamment de vieux films d’horreur en me disant:« Ça doit venir de ça. C’est trop beau pour être vrai. »Mais ce n’est pas le cas. C’est original », ajoute Shepherd.

Parlant d’une récente lecture de table du script, Savage note: «Travailler avec [Sam Raimi] est un rêve absolu pour nous deux. C’est un cinéaste qui nous a vraiment inspiré. »

Vous pouvez écouter l’épisode complet # 147 ci-dessous, qui fournit également des indices sur les œufs de Pâques et la mythologie élargie que vous pouvez trouver lorsque vous revisitez Host on Shudder!