Par un communiqué de presse, la société de production Meilleur théâtre a remercié le chef du gouvernementou Claudia Sheinbaum et aux autorités de Mexico pour avoir autorisé la réouverture de l’activité théâtrale dans la capitale à partir du jeudi 27 août.

Ceci suite à une demande de groupe effectuée le 13 août dans lequel des membres importants de l’industrie du théâtre au Mexique, tels que Morris Glibert, Alejandro Gou, Tina Galindo, Guillermo Wiechers, Juan Torres, Gerardo Quiroz et Tito Derinhuffe, ils ont crié lors d’une conférence l’urgence de tous les travailleurs qui dépendent directement de la réactivation des travaux.

Aussi, au nom du directeur général de Best Theatre, Morris Gilbert, s’est engagé à exécuter à la lettre chacune des réglementations sanitaires imposées et suggérées par Claudia Sheinbaum, ainsi que les protocoles de sécurité proposés par le conglomérat de théâtre il y a quelques jours.

Gilbert s’est déclaré heureux et satisfait sur ses réseaux sociaux et a souhaité à tous les «ouvriers du théâtre» du Mexique une «heureuse réouverture», et en plus de remercier le chef du gouvernement, il l’a assurée qu’ils «se montreraient à la hauteur».

Les théâtres du Mexique, nous sommes heureux. De l’incertitude, nous passons à l’étape de ATTENTION! Bonne réouverture… !!!!! Merci @Claudiashein @ JASRA1 et toutes les autorités du CDMX. Nous serons à la hauteur de l’occasion. – Morris Gilbert (@morrisgil) 21 août 2020

Parmi les exigences essentielles pour assister aux fonctions figurent l’utilisation obligatoire des masques faciaux par le public pendant toute la fonction, la séparation désignée, ou distance saine, de 1,5 mètre entre le préposé et le préposé et la mise en service des filtres sanitaires pour éradiquer le danger. contagion.

De plus, Claudia Sheinbaum a rapporté que chaque enceinte avec des espaces fermés offrant une mise en scène doit fonctionner à 30% de sa capacité et à 40% dans les lieux avec des espaces ouverts.

Outre MejorTeatro, qui a cherché à rester actif pendant l’emprisonnement avec des représentations programmées de Toc Toc et Mentiras, de nombreuses autres compagnies de la capitale pourront reprendre les plans d’expositions théâtrales dans les différents espaces de la ville et ainsi réactiver l’industrie du théâtre, responsable de la stabilité économique de nombreuses personnes.