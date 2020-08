Des scientifiques du La NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont mis en garde contre la tempête solaire qui frappera la Terre cette semaine le 20 juin 2020, donc certaines conséquences sont attendues contre lesquelles nous devons être conscients.

« />

Les experts en météorologie spatiale de la NASA et de la NOAA ont clairement rapporté que ce phénomène solaire il affectera principalement les réseaux électriques et les radiofréquences à l’intérieur de notre planète, mais cela aura également d’autres effets sur la Terre.

Tamitha skov, spécialiste des événements de cette nature, a expliqué quelles sont les autres conséquences possibles de la tempête solaire:

« La tempête pourrait transporter les aurores boréales dans des endroits comme Northumberland et Norfolk au Royaume-Uni. Maine, Minnesota et Washington des États-Unis. Et au sud de la Nouvelle-Zélande et de la Tasmanie. Les prédictions montrent que l’impact avec la Terre serait dans l’après-midi du 19 août ou à midi du 20. Dans tous les cas, d’éventuelles aurores sont attendues aux latitudes centrales. D’un autre côté, il y aura des problèmes de réception radio et GPS lorsque la tempête frappe«