Un remake en direct d’Avatar: le dernier maître de l’air a été annoncé par Netflix il y a près de deux ans, mais cette semaine, les créateurs originaux de l’émission ont quitté la production.

Les créateurs d’Avatar et Korra, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, affirment que la série Netflix s’est avérée ne pas être ce qu’ils «avaient envisagé ou avaient l’intention de faire».

Netflix dit qu’il envisage toujours d’aller de l’avant avec le projet malgré leur départ.

En 2018, Netflix a annoncé une série d’action en direct basée sur la série animée bien-aimée Nickelodeon Avatar: The Last Airbender. Les créateurs de la série originale, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, ont été recrutés en tant que producteurs exécutifs et showrunners pour la série, et la production devait commencer en 2019. Suite à l’annonce, les nouvelles sur le projet étaient introuvables. , mais ce mercredi, DiMartino s’est rendu sur son blog pour annoncer que lui et Konietzko se sont séparés de Netflix et ne travaillaient plus sur la série.

«Lorsque Bryan et moi avons signé le projet en 2018, nous avons été embauchés en tant que producteurs exécutifs et showrunners», a écrit DiMartino dans un long article de blog. «Dans une annonce conjointe pour la série, Netflix a déclaré qu’il s’était engagé à honorer notre vision de ce récit et à nous soutenir dans la création de la série. Et nous avons exprimé à quel point nous étions ravis d’avoir l’opportunité d’être à la barre. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’avions espéré. »

DiMartino a déclaré que «les productions sont difficiles» et «les plans doivent changer», mais il est finalement arrivé à la conclusion suivante: «J’ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler la direction créative de la série, mais je pouvais contrôler ma réponse. J’ai donc choisi de quitter le projet. » Il dit que c’était la décision professionnelle la plus difficile qu’il ait jamais eu à prendre.

« Et qui sait? » il ajouta. «L’adaptation en direct d’Avatar par Netflix a le potentiel d’être bonne. Cela pourrait s’avérer être un spectacle que beaucoup d’entre vous finissent par apprécier. Mais ce dont je peux être certain, c’est que quelle que soit la version qui finira à l’écran, ce ne sera pas ce que Bryan et moi avions envisagé ou prévu de faire.

Pour l’instant, au moins, il semble que le projet se déroulera sans les deux hommes qui ont créé la série originale.

En attendant, DiMartino dit que cette décision ne signifie pas que lui et Konietzko en auront complètement fini avec l’univers d’Avatar à l’avenir. «Ces histoires et ces personnages sont importants pour moi et l’intérêt et l’excitation renouvelés pour Avatar et Korra ont été inspirants à voir», a-t-il déclaré, faisant probablement référence à la réponse massive à l’émission après son arrivée sur Netflix plus tôt cette année. De plus, ce vendredi, chaque épisode de The Legend of Korra – une suite d’Avatar se déroulant 70 ans après les événements de la première série – commencera à être diffusé sur Netflix, attirant encore plus de fans.

« Nous avons un respect et une admiration absolus pour Michael et Bryan et l’histoire qu’ils ont créée dans la série animée Avatar », a déclaré un porte-parole de Netflix dans un communiqué. «Bien qu’ils aient choisi de quitter le projet live action, nous sommes confiants dans l’équipe créative et son adaptation.»

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.