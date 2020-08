Le duo derrière la série originale a quitté la série d’action en direct « Avatar: The Last Airbender » de Netflix.

Les créateurs originaux d’Avatar: The Last Airbender ont quitté la série live-action produite par Netflix.

Alors que de nombreux fans d’Avatar: le dernier maître de l’air étaient ravis d’apprendre que Netflix travaillait sur une série d’action en direct avec les producteurs et scénaristes originaux de la série animée, il semble que l’équipe créative ait heurté un obstacle malheureux pour faire démarrer le spectacle. le sol. Michael Dante DiMartino a révélé la nouvelle que lui et Bryan Konierzko avaient tous deux quitté le projet après s’être heurtés au service de streaming sur la direction de la série. Plus récemment, le service a redémarré la production sur The Witcher au Royaume-Uni, et après le grand accueil que la série Henry Cavill a reçu des fans, cela ressemblait à Avatar de Netflix: le dernier maître de l’air.

Les fans sauront que le duo est le créateur de la série animée originale et que leur présence en tant que showrunners sur Netflix’s Avatar: The Last Airbender show était un signe positif que ce serait une meilleure adaptation que le film de 2010 de M. Night Shyamalan. Le service de streaming veut clairement impliquer des écrivains et des créateurs originaux pour ses adaptations, comme Mark Millar travaillant avec Netflix sur une version de sa bande dessinée Reborn. DiMartino a expliqué sur son site personnel que si le produit final peut être agréable, ce n’est pas la chose qu’il a décidé de fabriquer. Jetez un œil à sa déclaration sur Avatar de Netflix: le dernier maître de l’air ci-dessous.

«Beaucoup d’entre vous m’ont demandé des mises à jour sur la série Netflix en direct Avatar. Je peux enfin vous dire que je ne suis plus impliqué dans le projet. En juin de cette année, après deux ans de travail de développement, Bryan Konietzko et moi avons pris la difficile décision de quitter la production. Cela pourrait s’avérer être un spectacle que beaucoup d’entre vous finissent par apprécier. Mais ce dont je peux être certain, c’est que quelle que soit la version qui finira à l’écran, ce ne sera pas ce que Bryan et moi avions envisagé ou prévu de faire.

Que pensez-vous du départ des créateurs originaux de la série? Pensez-vous que Netflix arrêtera de travailler sur la série? Sound-off dans les commentaires!

Voici le synopsis de The Last Airbender:

Les quatre nations de l’Air, de l’Eau, de la Terre et du Feu ont vécu en harmonie jusqu’à ce que la Nation du Feu déclare la guerre. Un siècle plus tard, il n’y a toujours pas de fin en vue à la destruction, puis, un Avatar nommé Aang (Noah Ringer) découvre qu’il a le pouvoir de contrôler les quatre éléments. Il s’associe à Katara (Nicola Peltz), un maître de l’eau, et à son frère, Sokka, pour rétablir l’équilibre et l’harmonie dans leur monde.

Réalisé par M. Night Shyamalan, le film met en vedette Noah Ringer, Nicola Peltz, Jackson Rathbone et Dev Patel. canal pour plus de contenu vidéo original!

Source: Michael Dante DiMartino

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.