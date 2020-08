Principe est enfin là!

Eh bien, pas ici, aux États-Unis. Mais ici, dans le monde plus large – un monde qui a géré la pandémie de coronavirus de manière beaucoup plus responsable que nous ne l’avons fait et qui mérite donc de belles choses en récompense.

Mais est-ce nouveau Christopher Nolan thriller d’espionnage assez bon pour être considéré comme une récompense? Ou, après des mois d’accumulation et un méta-récit épuisant sur le fait qu’il s’agit du seul film qui puisse éventuellement sauver les cinémas de l’oubli, le tout s’effondre-t-il sous le poids d’attentes irréalistes? Voici un tour d’horizon des critiques Tenet (y compris la nôtre!) Pour vous donner une idée de ce que disent les critiques.

/ Le critique de cinéma Jason Gorber a fait l’éloge des lieux magnifiques et des «spectacles à couper le souffle» du film, et même s’il est finalement revenu en respectant et même en aimant de nombreux aspects du film, il a l’impression que Nolan se penche un peu trop sur l’exposition:

Au-delà du spectacle, il y a un intérêt intense à créer un film d’une complexité profonde qui reste compréhensible pour le grand public. Pour aider à cela, le film fournit presque autant de lignes d’exposition que de rafales de balles, avec même les remarques de clôture du film fournissant une explication manifeste des événements qui viennent de se passer. Cela peut être un peu frustrant si vous avez porté une attention particulière tout au long du trajet, mais il est peut-être difficile de critiquer le besoin. Le résultat final, malheureusement, est un film qui se présente comme plus dense qu’il ne l’est en réalité, rebutant pour certains, mais répétitif et prévisible pour ceux qui sont en harmonie avec le tour de magie que Nolan tente de réaliser.

Le New York Times a semblé apprécier le film le plus parmi les critiques que j’ai lues jusqu’à présent, soulignant le montage comme particulièrement digne de compliments:

Nous sommes à quelques minutes des 2 heures et demie de tournage du film et il a déjà livré: la séquence se termine par des plans intérieurs et extérieurs d’une explosion, que la monteuse Jennifer Lame transforme avec une coupe d’action aussi parfaite que jamais. Dans cette microseconde, nous nous rappelons quelque chose que les derniers mois ont conspiré pour nous faire oublier: l’échelle cinématographique. «Tenet» opère au niveau physiologique, dans les grondements d’estomac de la partition de Ludwig Goransson, et les réponses des pupilles dilatées à la cinématographie de Hoyte van Hoytema, qui offre la même magnificence que ce soit l’observation d’une course de catamaran narrativement superflue, ou la sieste et le tissage des costumes impeccables de Jeffrey Kurland. Sérieusement, l’aspect le plus époustouflant de «Tenet» pourrait être le budget de repassage.

Mais la BBC dit que «l’intrigue dans son ensemble est plutôt prévisible, ce qui, je suppose, fait de la place à tous les éléments de la physique réfléchie», et parle de l’exploration du temps par Nolan dans le film:

Nolan remet en question nos idées préconçues sur le temps et suggère qu’il pourrait y avoir une autre façon de le regarder au-delà d’une notion limitée de progression linéaire. C’est déroutant au début, mais vers le milieu du film, commence à avoir un sens narratif, à tel point que les rebondissements de l’intrigue à la fin sont plutôt prévisibles (ou peut-être que c’est un dispositif méta-narratif super intelligent qui valide le film. argument conceptuel).

Pourtant, l’action du film est au moins à la hauteur de ce que nous attendons de ce cinéaste. Comme le dit Variety:

Il joue mieux quand il arrête de nous montrer son travail et se transforme en le plus chic de James Bond que vous ayez jamais vu, avec des sauts de position mondiaux vertigineux, des poursuites en voiture qui glissent et bouclent comme des spaghettis, et une couture sur mesure que vous voulez réellement atteindre dans le écran et course.

Malheureusement, pour presque tous les éloges de la portée et de l’échelle du film, ses personnages sont manifestement décevants. IndieWire n’avait presque rien de positif à dire sur le lot d’entre eux:

C’est une déception particulière à observer [John David] Washington entraînait dans l’impatience barbue, comme s’il sentait le manque de respect occasionnel d’être invité à jouer un personnage que son scénariste-réalisateur ne prenait pas la peine de nommer. (Il est possible qu’il ait fait pousser les poils du visage pendant que Nolan expliquait l’intrigue.) [Robert] Pattinson donne une frange énorme, mais son absurde accent de verre taillé semble une tentative sage de mettre de la distance entre lui-même et le dialogue toujours plus détérioré de Nolan («C’est juste une expression de foi dans la mécanique du monde»). Comme [Kenneth] Branagh’s moll, Elizabeth Debicki est ici pour bien paraître en tenue de pont et avoir des armes sur la tête; des joueurs de soutien aux capacités similaires (Martin Donovan, Dimple Kapadia, [Michael] Caine) offrent des gobbets d’exposition avant d’être emballés dans la masse salariale. «Tenet» suggère que Nolan n’a plus aucun intérêt pour les êtres humains au-delà des atouts sur une affiche ou des points sur un diagramme.

The Guardian est particulièrement dur, disant que le personnage de Pattinson «ressemble juste à un type qui s’est saoulé dans le département des écharpes de Banana Republic», et disant qu’ils ne sont «même pas sûrs que, dans cinq ans, [the movie would] ça vaut le coup de rester à la télé »:

Vous sortez du cinéma un peu moins énergique que vous n’y alliez. Il y a quelque chose de irritant dans un film qui insiste pour détailler sa pseudo-science tout en admettant que vous n’auriez probablement rien suivi. Nous sommes confrontés à un complot puis réconfortés par des homélies au torchon sur la façon dont ce qui s’est passé s’est passé. Le monde est plus que prêt pour un blockbuster fabuleux, en particulier celui qui comporte des masques faciaux et qui parle de remonter le temps pour éviter une catastrophe. C’est vraiment dommage. Tenet n’est pas ça.

Donc voilà. Ce n’est pas exactement ce que vous voulez entendre d’un film conçu pour sauver les cinémas. J’ai hâte de le voir moi-même (chaque fois qu’un moyen sûr de le faire devient disponible), mais peu importe ce que quelqu’un en pense, ce moment bizarre et exacerbé dans lequel nous nous trouvons signifiera probablement que nous pourrions tous ressentir très différemment ce film. plusieurs années après la fin de la pandémie que nous ne le pourrions à la première vue.

Tenet sort en salles internationales sur 26 août, 2020, et arrive dans certains cinémas américains le 3 septembre, 2020.

