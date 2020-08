«Te souviens-tu de Dolly Bell?», Le premier réalisateur de l’emblématique cinéaste serbe Emir Kusturica, a rejoint Heritage Online, la plateforme récemment lancée par le Locarno Film Festival pour les films classiques.

Se déroulant à Sarajevo au milieu des années 1960, le film – une histoire irrévérencieuse et de passage à l’âge adulte sur un jeune homme qui tombe amoureux d’une prostituée – a valu à Kusturica le Lion d’or du meilleur premier film au Festival de Venise en 1981. C’était le premier de plusieurs prix internationaux prestigieux que le réalisateur a remportés au cours de sa carrière annoncée, dont la Palme d’or pour «When Father Was Away on Business» (1985) et «Underground» (1995).

«Dolly Bell» est le point culminant d’une riche mine de films que le Film Center Sarajevo tente de ramener aux yeux du public, selon la directrice du centre, Ines Tanović. Le FCS détient les droits sur 88 films produits dans la Bosnie-Herzégovine moderne entre 1950 et 1994, lorsque l’ex-Yougoslavie a été dissoute, mais seuls 13 ont été numérisés, et le centre fait face à une myriade de défis pour restaurer et numériser le reste.

Pour commencer, a déclaré Tanović, le stock de 35 mm pour de nombreux films est conservé dans un petit dépôt à Sarajevo sans espace de stockage approprié, une suite de montage ou même un projecteur pour visionner les films. «Nous avons tellement de films 35 mm, nous ne savons pas ce qu’ils contiennent, car nous n’avons pas la capacité de voir ce qu’ils contiennent», a-t-elle déclaré.

Un défi encore plus grand est de renvoyer tous les films en Bosnie. Parce que le pays manquait de laboratoires appropriés pendant les années où il faisait partie d’une Yougoslavie unifiée, la plupart des négatifs ont été envoyés pour être développés en Serbie ou en Croatie, où ils restent encore aujourd’hui dans des archives privées. Renvoyer le stock en Bosnie est une proposition coûteuse, bien que Tanović reste invaincu. «Nous voulons ces films», dit-elle. «C’est notre héritage.»

L’objectif de Tanović est de donner à Sarajevo sa propre installation de classe mondiale pour numériser des films 35 mm, un processus qui peut coûter jusqu’à 25 000 € (29 600 $) par film dans les pays voisins. Elle aimerait également investir dans un laboratoire informatique et un serveur pour stocker ses archives. «J’ai beaucoup de projets, mais je n’ai pas l’argent pour ça,» dit-elle avec un soupir.

Pour le moment, «Dolly Bell» ne manquera pas de susciter l’intérêt sur la plate-forme Heritage Online, où il peut être visionné dans la salle de projection virtuelle par les utilisateurs enregistrés pendant un an maximum. Parmi les autres faits saillants des archives du Film Center Sarajevo figurent les œuvres de l’influent réalisateur Bahrudin Bato Čengić («Le rôle de ma famille dans la révolution mondiale», «Images de la vie de l’attaquant») et l’omnibus «Kapi, vode, ratnici », réalisé par les réalisateurs yougoslaves Black Wave Marko Babac, Živojin Pavlović et Vojislav Rakonjac.

Les plates-formes régionales de VOD ont déjà appelé pour les classiques nouvellement numérisés, a déclaré Tanović, tandis que le FCS a également conclu un accord avec un distributeur chinois pour la sortie de «Walter Defends Sarajevo», un film de guerre de 1972 qui était parmi les rares films étrangers à être projeté dans ce pays pendant la Révolution culturelle, et a par conséquent une base de fans chinois passionnés.

Mais le rêve de Tanović n’est pas simplement de rendre ces classiques restaurés du cinéma bosniaque accessibles au public mondial. «C’est très important pour la jeune génération [in Bosnia] pour voir ces films. Personne ne parle de cette période de la vie après la Seconde Guerre mondiale », a-t-elle déclaré. Finalement, Tanović aimerait voir une série de cinémas à travers le pays offrant des projections gratuites de films classiques pour les étudiants bosniaques. «C’est mon objectif principal, faire vivre ces films pour que la jeune génération découvre l’histoire de notre terre.»