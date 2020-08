Les démocrates ont-ils retiré «Dieu» du serment d’allégeance au DNC?

L’affirmation a pris de l’ampleur le jeudi 20 août, lorsque Peggy Hubbard, une ancienne candidate au Sénat américain, a écrit sur Facebook que le DNC avait retiré la mention de Dieu du serment d’allégeance par crainte que ce soit «offensant».

Source: Facebook

Peggy Hubbard

«Le DNC a omis, One Nation Under God. Du serment d’allégeance [sic]», A écrit Hubbard. «Cela a été jugé offensant et peut déclencher certaines personnes.»

Hubbard, en passant, est un analyste de l’IRS à la retraite et un vétéran militaire qui s’est présenté pour représenter l’Illinois au Sénat américain en 2020, mais a perdu contre Mark Curran lors de la primaire républicaine en mars.

Citant des vérificateurs de faits indépendants, Facebook a signalé la publication de Hubbard comme «en partie de fausses informations» et a été liée à la publication de PolitiFact sur le sujet. Selon PolitiFact, les membres du caucus démocrate ont omis la ligne «une nation sous Dieu» du serment d’allégeance lors de deux réunions du DNC, la réunion du caucus LGBTQ et l’Assemblée des délégués musulmans le 18 août.

Source: Facebook

La ligne, cependant, a été incluse lorsque les participants du DNC ont récité le serment d’allégeance au cours des deuxième, troisième et quatrième nuits de la procédure télévisée du DNC », note PolitiFact.

« [Hubbard’s] La publication Facebook contient un élément de vérité mais ignore les faits critiques qui donneraient une impression différente », affirme la publication. «Nous le considérons comme étant principalement faux.» Le site note également que Hubbard n’a pas répondu à sa demande de commentaire.

Snopes, un autre site de vérification des faits, a publié une évaluation similaire de l’allégation virale. «Cette déclaration est au mieux trompeuse», a déclaré Snopes. «Le DNC n’a pas omis ‘sous Dieu’ de l’engagement, ni interdit son utilisation. En fait, à chaque récitation de l’engagement avant les événements de chaque nuit – le DNC 2020 a duré quatre nuits – la phrase «sous Dieu» a été incluse.

Source: PBS

Dans un commentaire sur son message, cependant, Hubbard a écrit une réfutation en majuscules lors de la vérification des faits de Facebook. «LE VÉRIFICATEUR DE FAITS INDÉPENDANT PEUT LE PASSER SON A–!» elle a écrit. «J’ai vu l’homme omettre« une nation sous Dieu »moi-même!»

Trump a tweeté la même affirmation sur son compte Twitter le samedi 22 août. «Les démocrates ont retiré le mot DIEU de l’engagement d’allégeance à la Convention nationale démocrate», a-t-il écrit. «Au début, je pensais qu’ils avaient commis une erreur, mais ce n’était pas le cas. Cela a été fait exprès. Souvenez-vous des chrétiens évangéliques, et TOUS, c’est de là qu’ils viennent – c’est fait. Votez le 3 novembre! »

Les démocrates ont retiré le mot DIEU du serment d’allégeance à la Convention nationale démocrate. Au début, je pensais qu’ils avaient fait une erreur, mais ce n’était pas le cas. Cela a été fait exprès. Souvenez-vous des chrétiens évangéliques, et TOUS, c’est de là qu’ils viennent – c’est fait. Votez le 3 novembre! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 22 août 2020

Source: Twitter

La vidéo de la convention télévisée jeudi montre Cedric Richmond Jr. – fils du représentant Cedric Richmond (D-LA) – récitant l’engagement et incluant la ligne «une nation sous Dieu».

La mention «sous Dieu» a été officiellement ajoutée au serment d’allégeance en 1954, après que le président Dwight Eisenhower a signé un projet de loi sur le sujet dans la loi. La mention de Dieu a fait face à divers défis juridiques au fil des ans, mais la Cour suprême a décidé en 2004 de maintenir la ligne dans le Pledge, selon le Smithsonian Magazine.

