Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent considérées comme des véhicules pour montrer des images, expliquer des films ou montrer leur main sur ce à quoi les cinéphiles peuvent s’attendre. Étranger, domestique, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile réfléchi qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous revisitons la Seconde Guerre mondiale, faisons un très mauvais road trip, nous effondrons dans la joie Don Hertzfeldt est de retour, regarde les extraterrestres pour donner un sens à nos vies et trouve une évasion tout à fait charmante de la réalité en passant par la Corée du Sud.

Réalisateur Erik Nelson nous donne un aperçu 4K de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique.

Après le succès du précédent long métrage d’archivage d’Erik Nelson, The Cold Blue, les Archives nationales ont ouvert leurs coffres et ont autorisé l’accès qu’elles avaient précédemment refusé à plus de 700 bobines de ces images, couvrant l’étendue déchirante des derniers mois de la guerre dans le Pacifique. Très peu de ce matériau n’a jamais été projeté et aucun n’a jamais été restauré numériquement, image par image, en 4K. De plus, un autre trésor a été découvert et restauré – de nouvelles images étonnantes capturées par le réalisateur légendaire John Ford. Essentiellement, un «film perdu» de Ford, il dépeint les ruines de la flotte du Pacifique et les terribles conséquences de l’attaque surprise de Pearl Harbor.

Les entretiens récemment terminés avec deux douzaines d’hommes qui ont vécu ces événements cauchemardesques sont également à l’origine du récit d’Apocalypse 45. Tous ces hommes étaient entre le milieu et la fin des années 90, avec le pilote de B-29 le plus âgé, Thomas Vaucher, âgé de 101 ans au moment de son entretien de février 2020. Leurs voix éclairantes et parfois angoissées et avertissantes fournissent la seule narration du film, un véritable «dernier appel» pour le dernier de la plus grande génération. Apocalypse ’45 est publié alors que l’Amérique et le monde sont aux prises avec le sens et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale – sur cet anniversaire le plus important.

Apocalypse ’45 utilise des images de films en couleurs brutes et immaculées pour raconter un récit effrayant des derniers mois de la guerre dans le Pacifique. Il documente les événements de la levée du drapeau à Iwo Jima en février aux terribles attaques kamikazes et aux combats au sol vicieux à Okinawa en avril jusqu’au premier essai de la bombe atomique dans les déserts reculés du Nouveau-Mexique le 16 juillet. En outre, nous assistons à la guerre aérienne au-dessus du Japon à l’été 1945, et peut-être le plus étonnant, aux ruines encore en feu d’Hiroshima et de Nagasaki, lorsqu’un équipage de caméras médicales de l’armée américaine a photographié la dévastation de la ville et de ses habitants.