La pandémie de coronavirus a peut-être offert une secousse inattendue et indésirable à l’industrie cinématographique en Europe du Sud-Est, mais ce n’est que la dernière d’une série de perturbations dans l’industrie dont l’impact se fera sentir dans les années à venir.

La planification post-COVID, les plateformes VOD émergentes et la refonte mondiale des fenêtres de sortie en salles figuraient parmi les sujets abordés lors de «Supply Chain Interrupted: A Regional Perspective», un panel organisé dans le cadre de la série de discussions CineLink Talks du Festival du film de Sarajevo.

Animé par Jovan Marjanović, chef de l’industrie Cinelink, il comprenait Igor Stanković, PDG de MCF MegaCom Film, un distributeur et organisateur de festival basé à Belgrade; Sanja Božić-Ljubičić, PDG de Pickbox, un service SVOD en Europe du Sud-Est, et fondatrice du New Europe Market (NEM), l’un des principaux événements de l’industrie de la télévision en Europe centrale et orientale; et Christof Papousek, directeur financier du groupe de sociétés Constantin Film.

Papousek est le co-fondateur de l’opération cinématographique internationale de Constantin, Cineplexx International, qui a développé et acquis 25 cinémas dans 11 pays à travers l’Europe du Sud-Est. Alors que les pays de la région envisagent un redémarrage – alors même que la pandémie de coronavirus a forcé le festival de Sarajevo à passer à une édition en ligne – il a déclaré qu’il était « très important de montrer que notre industrie ne peut pas tomber ».

«Pendant ce temps, certainement d’autres formats [such as VOD] pourrait être consommé plus facilement, et le cinéma en partie [left] l’esprit des gens. Et c’est le grand danger », dit-il. «Maintenant, notre grand défi est de réactiver le marché et de souligner à nouveau qu’un cinéma est l’endroit où vous pouvez regarder le cinéma à son meilleur.»

La pandémie a néanmoins poussé les acteurs régionaux à innover et à dépasser les modes de fonctionnement traditionnels. «Dans les tout premiers jours [of the lockdown]… Nous avons commencé à penser différemment », a déclaré Stanković. «Aucun de nous ne pouvait prédire que cela durerait déjà cinq mois, et aucun d’entre nous ne sait combien de mois encore.»

Alors que les cinémas des Balkans ont commencé à fermer en mars, MCF MegaCom Film a accueilli un festival de films en ligne qui a attiré plus de 60 000 visiteurs uniques lors de sa soirée d’ouverture. En avril, la société a lancé une plate-forme de VOD haut de gamme orientée vers les films dont les sorties avaient été perturbées par la pandémie, tirant ce que Stanković a décrit comme un nombre «énorme».

Pickbox a commencé à offrir ses services gratuitement au début du verrouillage, afin de familiariser les utilisateurs d’une région mal desservie au modèle VOD. «Nous ne sommes toujours pas aussi mûrs que nous le souhaiterions tous», a déclaré Božić-Ljubičić. «Nous sommes généralement dans cette région un peu en retard par rapport aux autres parties du monde.»

Six ans après son lancement, le seul service de streaming de la région s’est différencié en mettant fortement l’accent sur le contenu européen. «Beaucoup de réflexion est nécessaire pour choisir ce qui conviendrait à cela [platform]», A déclaré Božić-Ljubičić. «Nous ne voulons pas être une concurrence envers Netflix, qui a son propre contenu, sa propre production.»

L’acquisition de contenu régional, cependant, a été un défi pour le streamer, quelque chose que Stanković a attribué au fait que le lancement d’un service de VOD est considéré comme une «activité incontournable pour tous ces distributeurs nationaux», ajoutant: «Nous ne faisons que sauver le contenu pour une journée où nous commencerons avec nos propres plates-formes. »

L’industrie envisage néanmoins de chuter, avec un œil prudent sur le moment où les cinémas pourront rouvrir en toute sécurité et sur la manière dont les exploitants, les distributeurs et les plates-formes de streaming peuvent travailler ensemble pour garantir que chaque nouveau titre obtienne la sortie la plus forte possible.

«Ce sera un défi pour nous en tant que distributeur de films», a déclaré Stanković. «Il sera vraiment important pour nous de trouver une place appropriée… pour chaque film.» Les distributeurs et les exploitants devront réévaluer les fenêtres de sortie traditionnelles, sachant que dans un monde à la demande, certains films peuvent être mieux adaptés à une diffusion en salles limitée – ou au contournement des cinémas. «Certains des films [belong] sur les plateformes, et comme c’était le cas jusqu’à présent, certains films à la télévision.

Alors que de nombreux cinémas à travers le monde ont lutté avec le box-office post-pandémique, Papousek voit une lueur d’espoir. Lorsque les cinémas autrichiens ont ouvert leurs portes début août, Cineplexx a réduit le prix des billets et a organisé une célébration toute la journée. D’autres théâtres ont emboîté le pas, totalisant collectivement quelque 80 000 entrées le jour de l’ouverture, tandis que la distanciation sociale et d’autres mesures de sécurité étaient observées.

«Les gens ont un grand désir de revenir», a déclaré Papousek. «Et la bonne chose, et c’est prometteur et encourageant pour nous, c’est que les gens n’avaient pas peur de venir.»