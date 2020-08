La mort d’Iron Man en Avengers: Fin de partie non seulement a déchiré le cœur des fans, mais a également dévasté ses amis. Alors que Tony mourut sur le champ de bataille, il était entouré de plusieurs de ses proches et alliés de super-héros. Une scène supprimée largement vue s’est étendue sur cela en mettant en vedette tous les Avengers agenouillés en l’honneur de leur camarade tombé au combat. Presque tous, c’est-à-dire. Étrangement, Hulk est introuvable lorsque tout le monde pleure Stark, pas avant que Bruce Banner n’apparaisse à l’enterrement de Tony.

Bien que l’on nous ait refusé un adieu pour les Science Bros., les fans ont enfin repéré où se trouvait Hulk pendant la mort de Tony. Si vous regardez de près pendant la scène supprimée, le géant de jade peut être vu situé près de Wasp Wong et Black Panther. Il est difficile à identifier car il est caché derrière des débris et la scène devient noire quelques secondes après son apparition, mais il est là.

Voyez par vous-même dans la capture d’écran ci-dessous:

Cliquez pour agrandir

Il est étrange que nous nous concentrions sur plusieurs personnages qui connaissent à peine Tony ou qui ne l’ont même pas rencontré auparavant, tels que Valkyrie et Shuri, mais Hulk est mis à l’écart quand un de ses meilleurs amis meurt. Comme le souligne ., peut-être que les cinéastes ont estimé que le personnage intégralement en CG enlèverait la véritable émotion humaine de la scène. Ou cela a simplement été fait pour réduire les coûts, pour économiser sur la création de ces images VFX supplémentaires.

Comme nous l’ont déjà dit les réalisateurs et les scénaristes, bien qu’ils durent trois heures, il n’y avait encore que le temps d’en faire autant Avengers: Fin de partie donc certaines dynamiques de caractère ont dû être abandonnées. Malheureusement, Hulk a été touché deux fois à cet égard car nous n’avons pas non plus eu beaucoup de Banner et de Black Widow, bien qu’au moins il y ait eu un moment où il a pu pleurer son ancienne flamme après sa disparition, contrairement à Tony.