Lil Kim et son homme, M. Papers, ont « plaisanté » sur ce qu’ils se feraient mutuellement s’ils étaient surpris en train de tricher, mais certains de ses fans n’ont pas apprécié ses paroles.

Après avoir pris un certain temps à part, il semble que la reine des abeilles et son petit ami, M. Papers, soient de retour ensemble. Les deux artistes se sont liés il y a des années et ont accueilli leur fille, Royal Reign, dans le monde, mais les choses ont mal tourné. En 2015, Lil Kim a intenté une action en justice contre son ex où elle l’a accusé de violence domestique – et d’accusation qu’il a nié avec véhémence. Puis, l’année dernière, M. Papers a trollé Kim après qu’elle ait révélé qu’elle était en couple avec un homme qui passait par The Great, mais maintenant qu’il semble que la romance est terminée, l’ancien couple fait à nouveau un saut dans l’amour.

Lundi (10 août), Lil Kim et M. Papers ont eu un échange sur Instagram où ils ont partagé ce qu’ils se feraient s’ils étaient surpris en train de sortir de leur relation. «Si vous trompez Ima, tuez-vous chienne», a écrit M. Papers en taguant Lil Kim dans son message. Elle a répondu: « Si vous trichez, je vais vous poursuivre en justice » avec un emoji haussant les épaules.

Certaines personnes ont pris le bref va-et-vient comme une blague, mais quelques fans de Kimberly Jones n’étaient pas ravis et ont qualifié la relation de «toxique». Lil Kim a toujours fait ce qu’elle voulait, quels que soient les jugements du public, nous sommes donc sûrs qu’elle ne fait pas attention aux critiques.