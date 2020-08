2020-08-02 20:30:07

Les fans de Naya Rivera ont organisé une veillée au lac Piru pour se souvenir de sa vie après sa mort dans un accident de noyade le mois dernier.

La star de « Glee » est décédée tragiquement dans un accident de noyade au lac de Californie le mois dernier à l’âge de 33 ans, et maintenant ses fans se sont rassemblés sur le site pour se souvenir de la défunte actrice.

Un fan a écrit sur Twitter: « Merci @chanelinblack et @NAYAarmy d’avoir organisé le #NayasFanMemorial c’était magnifique. Super de voir des masques et d’encourager la distanciation sociale aussi … #ripnaya #nayarivera (sic) »

Des tas de photographies et de dessins de Naya y ont été laissés comme mémorial ainsi qu’un grand drapeau de fierté, qui avait les mots « Merci Naya R.I.P. » orné dessus.

Naya a été inhumée le 24 juillet et a été enterrée au Forest Lawn Memorial Park à Hollywood.

Naya – qui faisait du bateau avec son fils Josey, âgé de quatre ans, alors qu’on pense qu’elle a eu des problèmes dans l’eau – a été perdue pendant plusieurs jours, avant que les plongeurs ne retrouvent son corps.

Après avoir confirmé sa mort, ses fans ont organisé une veillée aux chandelles au lac Piru, en Californie, pour célébrer sa vie.

Le compte de l’armée de Naya Rivera sur Twitter a publié à l’époque: «C’est un peu loin surtout pour donner aux gens qui voyagent, le temps de se retirer du travail et de pouvoir en faire partie.

« Le temps est à 5 car il fait chaud mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être là avant. J’espère que vous serez nombreux à y arriver! Partagez-le avec ceux que vous pensez vouloir y aller! »

Naya avait loué un bateau pour une journée sur le lac avec son fils. On pense qu’elle a eu des difficultés en nageant et a réussi à ramener Josey sur le bateau, mais n’a pas pu se sauver. Josey a été retrouvé endormi dans le bateau loué par un autre plaisancier et a dit plus tard aux députés du comté de Ventura Sherrif que sa mère était allée nager dans l’eau, mais ne s’était pas relevée.

