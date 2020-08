En ce qui concerne les satires sociales, peu d’émissions ont frappé aussi fort que Parc du Sud Est-ce que. De la culture PC à la montée en puissance de Donald Trump, aucune faction aux États-Unis n’est vraiment à l’abri des créateurs de séries Matt Stone et Trey Parker. Au fil des ans, leurs commentaires sur l’état du monde ont été suivis de près par des millions de téléspectateurs.

Ce que la série proposera cette année, reste cependant à voir. Historiquement, les nouveaux épisodes ont tendance à être diffusés en septembre. Étant donné qu’il ne reste que quelques semaines, les fans de l’émission se tournent vers Twitter pour exprimer leur enthousiasme. Et ils ont raison. Jusqu’à présent, 2020 a été l’une des années les plus mouvementées et les plus polarisantes que le pays ait jamais connues.

De l’éclosion de la pandémie de coronavirus aux manifestations pour les droits civiques et bien sûr à la désintégration progressive de l’administration Trump dans son ensemble, l’équipe de South Park ne manquera pas de matériel avec lequel travailler. Mais comment exactement ils choisiront de s’attaquer aux événements de cette année est une toute autre question.

Au cours des dernières années, l’approche de la série a été pour le moins intéressante. Plus particulièrement, Stone et Parker ont choisi de ne pas représenter Trump directement, mais plutôt de le faire personnifier dans M. Garrison. Bien que certains soupçonnent que les créateurs l’ont fait par sympathie pour l’homme, ils ont en fait déclaré le contraire. Suggérant que Trump se satire suffisamment tel quel, ils ne voyaient pas la nécessité de le faire à sa place.

Ensuite, il y a les ramifications de la pandémie elle-même. Bien que le travail à domicile ait arrêté la plupart des productions en direct du monde entier, l’animation se porte plutôt bien. Fabriqués à l’aide d’équipes plus petites, habituées à travailler à partir de sites éloignés de toute façon, leurs horaires ont pu continuer avec des modifications mineures. Espérons qu’il en va de même pour Parc du Sud.