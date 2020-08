Qui n’a pas vu de film et pensé à quel point vous aimeriez avoir cet accessoire original à la maison? Que ce soit un costume, une épée, une arme à feu, un collier ou autre. Le désir de pouvoir avoir cette chose de votre film préféré est toujours là. La bonne nouvelle est que ce que vous avez toujours voulu peut désormais être le vôtre grâce à une nouvelle vente aux enchères en ligne de matériel original.

Les fans de Star Wars et de dizaines d’autres films des années 70 aux années 2020 peuvent désormais mettre la main sur des souvenirs luxueux. Parmi la liste de 805 articles, on trouve un casque Stormtrooper, une tenue de Dark Vador et divers sabres laser.

L’enchère en ligne, appelée L’enchère en direct Entertainment Memorabilia de Prop Store aura lieu en ligne du 26 au 27 août, et est l’une des plus grandes ventes aux enchères de matériel cinématographique dans tout Los Angeles.

Que vont-ils mettre aux enchères?

Qui n’a jamais eu un œil sur un costume de Dark Vador auparavant? Eh bien le Le costume de tournée promotionnel pour Star Wars: Un nouvel espoir, sorti pour la première fois en 1977, fera partie de cette grande vente aux enchères. Là-bas, les fans de la saga peuvent également acheter le casque de boba fett Le retour du Jedi de 1983. Ces articles devraient se vendre respectivement 250 000 $ et 30 000 $ (il y a des mois sans intérêts, haaa).

Rassurez-vous, parmi les 805 articles en vente aux enchères, il y en a pour tous les goûts. Parmi eux, on trouve des accessoires de films sortis entre 1999 et 2005. Par exemple, Sabre laser d’Obi-Wan Kenobi utilisé par Ewan McGregor ainsi que Sabre du comte Dooku interprété par Christopher Lee dans Star Wars: Attack of the Clones.

Pour ceux qui sont entrés dans Star Wars ces dernières années, il est également présenté, tel quel un costume de Stormtrooper de Disney + spin-off The Mandalorian.

La vente aux enchères comprend également des images de dizaines de films incroyables comme Vers Space Odyssey et 300, dans lequel ils vendront aux enchères un costume spartiate. Il y aura du matériel des films dans la franchise Alien, et même le tennis gauche de Marty McFly de Retour vers le futur II. Nous ne pourrions vraiment pas les citer tous, nous vous laissons donc ici le catalogue complet. Et même si vous n’allez rien acheter, le regarder est une vraie beauté.

Brandon Alinger, COO de Prop Store, a déclaré dans un communiqué: «Prop Store est connu pour se concentrer sur les années 1970 et 1980 avec nos ventes aux enchères de souvenirs, et nous sommes ravis de poursuivre notre tradition d’offrir des lots Star Wars de qualité avec le costume original de Dark Vador en tournée à partir de 1977 lors de cette vente aux enchères. «

«En plus d’être utilisé dans des événements promotionnels pour le film original, le casque dôme a la particularité d’apparaître sur l’affiche Advance de ‘The Empire Strikes Back«,» A terminé Alinger.

Les fans peuvent se joindre le jour de l’enchère en ligne via un flux en direct, cependant, plus tôt ils doivent s’inscrire ici. À partir d’aujourd’hui, des offres peuvent être envoyées.