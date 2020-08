Everton a l’un des arrières supérieurs gauche de la Premier League à Lucas Digne, mais ils auront peut-être encore besoin d’une autre option.

Leighton Baines a annoncé sa retraite après 13 ans au club, ce qui signifie qu’un remplaçant pourrait être ciblé.

Niels Nkounkou est arrivé de Marseille, mais sans expérience en équipe première à proprement parler, il peut être difficile de s’attendre à ce qu’il soit la couverture principale de Digne.

Les perdants des séries éliminatoires de Brentford: où étaient-ils il y a 5 ans?

mariée

639375

Les perdants des séries éliminatoires de Brentford: où étaient-ils il y a 5 ans?

/static/uploads/2020/08/625931_t_1597658588.jpg

625931

centre

Maintenant, Sky Sports rapporte qu’Everton a rejoint la course pour signer Antonee Robinson, après que Sheffield United eut accepté une offre de 2 millions de livres sterling.

Everton a vendu Robinson à Wigan Athletic l’été dernier, alors que le joueur de 23 ans mettait fin à ses 11 ans d’association avec les Toffees.

Un arrière gauche rapide et agressif qui peut être signé à peu de frais, Robinson a du sens pour Everton – mais Everton pourrait encore manquer.

Le Daily Mail rapporte que Fulham pense avoir remporté la course pour Robinson, lui payant 45000 £ par semaine pour déménager dans l’ouest de Londres et bloquer un retour à Goodison Park.

Photo de George Wood / .

On ne sait pas si cela est vrai, donc Everton peut encore avoir une chance, et les fans ont réagi aux rumeurs au cours des deux derniers jours.

Certains pensent qu’un arrière gauche n’est pas une priorité pour Everton, car Nkounkou peut couvrir Digne si nécessaire plutôt que de ramener Robinson.

D’autres «adoreraient» que Robinson se joigne, estimant qu’un déménagement est parfaitement logique car il serait une couverture bon marché pour Digne tout en ayant le talent de réaliser un profit à l’avenir.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

À peu près à l’heure actuelle, il a du talent et nous ne sommes pas en mesure de passer plus de 15 millions de dollars sur un LB de sauvegarde.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il serait une bonne solution rapide et bon marché pour le retour arrière gauche que le club ne pensait pas avoir besoin de cette fenêtre, juste s’il veut revenir et être le deuxième choix ou aller ailleurs et peut-être obtenir plus de minutes

– Lozefc (@Lozefc) 13 août 2020