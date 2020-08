Dans un acte des plus émouvants, Les grands-parents ont construit, à un arrêt de bus, une statue grandeur nature de mon voisin Totoro en guise de surprise pour leurs petites-filles, et inévitablement, le chiffre a attiré de nombreux touristes.

Dans le cadre de l’expérience, en arrivant sur les lieux, des parapluies blancs ou rouges sont proposés, afin de recréer la séquence la plus mémorable du film d’animation, celle dans laquelle l’une des sœurs protagonistes attend sous la pluie le bus accompagné de sa rondelle et ami magique.

De même, les hommes ont décidé d’offrir d’autres types de souvenirs et c’est pourquoi ils ont placé à côté de leur travail un distributeur automatique de glands, qui dans le dessin animé original sont la nourriture préférée du singulier ami gris. De plus, souligne que la statue de Totoro a été réalisée avec un type de ciment qui, lorsqu’il est mouillé, change de couleur.

La station est située à Takaharu, une zone rurale du Japon où de nombreux visiteurs qui traversent le pays se sont récemment rassemblés. Par conséquent, la reproduction du joli personnage, fait de ciment et de brique, a été un point où d’innombrables photographies ont été prises depuis que son élaboration a été achevée.

L’existence de l’œuvre créée par le couple a été signalée par le site Bored Panda et, depuis, elle a attiré l’attention des habitants et des étrangers, mais sans aucun doute, ceux qui ont le mieux reçu le cadeau sont les filles elles-mêmes pour qui il a été fait.

Mon voisin Totoro, l’un des films d’animation les mieux reçus du Studio Ghibli, raconte l’histoire de Sutsuke et Mei, sœurs qui, lors de leur séjour dans une maison de campagne en raison d’une tragédie familiale, se lient d’amitié avec la créature titulaire.

Voici quelques photos de la statue de Totoro que ces grands-parents ont construite:

IG: Yumamoto GuesthouseIG: Yumamoto GuesthouseIG: Yumamoto Guesthouse Mon voisin Totoro

