À Kyushu, au Japon, quelques grands-parents Il a décidé célébrer 70 ans avec la fabrication d’un Totoro géant, avec tout et son arrêt de bus comme dans Mon voisin Totoro du Studio Ghibli, dans la ville de Takahara.

Comme l’explique Kotaku, avoir 70 ans au Japon, c’est koki: un mot qui fait référence au fait que, dans le passé, l’espérance de vie était beaucoup plus faible et atteindre cet âge était plus difficile qu’aujourd’hui. Ainsi, pour célébrer une date aussi importante, le couple septuagénaire a construit une adorable figure «grandeur nature» de Totoro sur plusieurs jours.

Le grand-père, qui travaille avec le plâtre depuis plus de 50 ans, a décidé de faire la figurine de ses propres mains pour se souvenir de la date. Cela a commencé avec un base en bois qu’il a ensuite recouvert de ciment, et au cours de plusieurs jours, lui et sa famille ont fini par lui donner les derniers détails.

Les habitants de Takahara ont affirmé que il est possible de visiter la statue de Totoro et aussi prendre des photos avec elle. Cependant, il faut tenir compte du fait que la figure est placée dans propriété privée, ils demandent donc de ne pas arriver en voiture ou en moto (bien que le couple ait même construit une place de parking pour les visiteurs pouvant accueillir jusqu’à trois voitures), respectez les espaces verts, ne faites pas beaucoup de bruit et, de préférence, partez jour.

